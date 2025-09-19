Que la Gen Z sea experta en apps no significa nada: son incapaces de usar una impresora

A los miembros de la Generación Z se les percibe como expertos en tecnología debido a su constante presencia en redes sociales y a su intensivo uso de apps móviles... pero la cara que muestran en el entorno laboral es muy diferente: nuevos estudios destacan que, lejos de ser los "gurús tecnológicos" que muchos esperaban, los jóvenes trabajadores de esta generación a menudo sufren usando algunas de las herramientas tecnológicas básicas de una oficina.

La generación que creció con la tecnología, pero no con la oficina

Es innegable que la Generación Z ha crecido rodeada de dispositivos electrónicos y aplicaciones. Desde temprana edad, han tenido acceso a smartphones, tablets y redes sociales que les permiten moverse con facilidad en el mundo digital.

Sin embargo, cuando estos jóvenes profesionales ingresan al mercado laboral, se enfrentan a una realidad diferente: las herramientas tecnológicas en el ámbito profesional, como impresoras, escáneres y fotocopiadoras, son mucho menos intuitivas de lo que les ha acostumbrado su habitual ecosistema de apps.

Un informe elaborado por el fabricante de hardware HP (titulado 'Hybrid Work: Are We There Yet?') reveló que el 20% de los trabajadores entre 18 y 29 años sienten que son juzgados por no dominar estas tecnologías básicas en la oficina, comparado con sólo un 4% en las generaciones anteriores.

Además, muchos de estos jóvenes evitan participar en reuniones si creen que sus herramientas tecnológicas podrían fallar, algo que les genera una creciente ansiedad en el lugar de trabajo.





La "vergüenza tecnológica" como barrera en el aprendizaje

El fenómeno de la 'tech shame' o 'vergüenza tecnológica' no solo está relacionado con la falta de experiencia con herramientas específicas, sino también con las expectativas (desde su punto de vista, desproporcionadas) que se tienen sobre estos jóvenes: se presume que, por haber crecido en un entorno digital, deben dominar automáticamente cualquier tipo de tecnología.

Sin embargo, tal como señala Sarah Dexter, profesora asociada de educación en la Universidad de Virginia, esta suposición es errónea:

"¿Cómo sabrían cómo escanear algo si nunca se les ha enseñado?".

Según un informe que publicó la agencia LaSalle Network, el 48% de los graduados en 2022 no se sentían tecnológicamente preparados para sus empleos. A pesar de haber finalizado en muchos casos su educación en entornos virtuales debido a la pandemia, muchos no han sido expuestos a las herramientas específicas que se utilizan en la oficina, como plataformas de videoconferencias, software de gestión de proyectos o sistemas de almacenamiento en la nube.

Esta falta de formación se hace aún más evidente a la vista de los datos de otro estudio de Dell, que indican que el 56% de los jóvenes de entre 18 y 26 años tienen una educación digital "muy básica" o "nula".

En efecto, los jóvenes de la Generación Z están más familiarizados con aplicaciones y plataformas diseñadas para ser extremadamente intuitivas y fáciles de usar, como TikTok o Instagram. Estas aplicaciones no requieren manuales de usuario, lo que contrasta con la complejidad de las herramientas de oficina, que no siempre resultan ser tan amigables. Max Simon, un creador de contenido de 30 años, resume esta diferencia en The Guardian:

"Se necesita solo cinco segundos para aprender a usar TikTok, no necesitas un manual de instrucciones como lo harías con una impresora".

Uno de los aspectos más preocupantes del tech shame es que impide a los jóvenes profesionales pedir ayuda cuando la necesitan. Muchos prefieren pasarlo mal en silencio antes que revelar su falta de conocimiento, temiendo ser percibidos como inexpertos o incompetentes en un entorno que asume que deberían ser tecnológicamente capaces. Elizabeth, una ingeniera de 23 años, confiesa:

"Siento que no me han enseñado cosas que algunas personas consideran conocimientos básicos, y me da vergüenza preguntar".

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

