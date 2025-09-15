"Ya sea por el olor, el ruido o el miedo a ser sorprendido": muchos trabajadores odian ir al baño de sus oficinas y la Gen Z más

Muchos son los estudios y especialistas en recursos humanos que recomiendan encarecidamente a las empresas conocer bien a sus empleados para adaptarse a lo que necesitan y no acabar perdiendo talento o no consiguiendo llamar su atención. Teniendo en cuenta que la generación Z es la que está entrando de lleno ahora en el mercado laboral, con nuevas normas, es importante conocer a la juventud y adaptar los espacios a ellos.

No solo las dinámicas laborales pueden tener que cambiar. Incluso la forma de conformar las oficinas. Igual que con los años hemos pasado de oficinas cerradas y aisladas a espacios más abiertos para fomentar la colaboración del personal, hay otras partes de una oficina que pueden revisarse. Por ejemplo, los baños.

Pasamos muchas horas al día en la oficina, donde muchas veces también comemos y no es fácil para todo el mundo usar baños públicos o WC donde se pueda coincidir con gente ajena. No es algo exclusivo de los profesionales jóvenes aunque sí que un estudio nuevo advierte que hay trabajadores de la generación Z que dejarían su trabajo si encuentran problemas en los baños.

Es algo generalizado en todas las generaciones

Un estudio afirma que "ya sea por el ruido, el olor o el miedo a ser sorprendido en medio de un percance, el baño de la oficina puede ser un espacio estresante. Para algunos trabajadores, la ansiedad es tan profunda que prefieren presentar su renuncia antes que pasar vergüenza", según una encuesta realizada a 1.000 empleados en el Reino Unido y Estados Unidos.

Si hablamos de los más jóvenes en las empresas, el 83% de los empleados de la generación Z han experimentado ansiedad en el baño y el 8% ha considerado dejar su trabajo debido a algún percance incómodo en el baño.

Lo que más pudor da a estos empleados encuestados es ir al baño y darse cuenta de que no hay papel; pero también que alguien pueda entrar y encontrarse con un mal olor o incluso algún desastre porque, por ejemplo, no funciona bien la cadena del váter o está llena la papelera. También a la gente le da mucha vergüenza que les entre ganas de hacer caca y que alguien entre al baño en ese instante o tener que hacerlos esperar.

Las mujeres también fueron un 24 % más propensas que los hombres a afirmar haber sentido esta ansiedad en el trabajo. Probablemente sea por la regla que es otro problema añadido a este respecto de asuntos que puedan dar vergüenza.

Para evitar ser juzgados, muchas son las personas que no van a ciertos baños por si alguien pudiera estar dentro. Otros se aguantan: hasta el 16 % de los trabajadores estadounidenses afirma esperar a que terminen las reuniones, algo más del 12 % en el Reino Unido. Algunos intentan disimular por completo sus idas al baño, más del 30% dicen hacerlo.





