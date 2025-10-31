¡Síguenos en Google para ver más nuestros contenidos!
La Seguridad Social se reafirma: da igual que coticemos 40 años en España, la jubilación antes de la edad penaliza

Hay que tener en cuenta que la edad de jubilación está aumentando durante estos años, por una ley ya votada en el pasado

Matt Bennett 78htqvjyms4 Unsplash
El Grupo Parlamentario Podemos propuso hace un tiempo eliminar los coeficientes reductores de la pensión para los trabajadores que quieran optar por jubilación anticipada que ya tengan los 40 años de cotización o más. 

Pero desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ministra Elma Saiz acaba de confirmar que mantiene las condiciones actuales. Es decir, jubilarse antes de la edad marca, penaliza, dejando una cantidad mensual de la pensión más reducida. 

A principios de este año, se publicaba que en España existían 865.439 jubilados anticipados que sufren importantes recortes perpetuos en sus pensiones, pese a haber cotizado 40 o más años a la Seguridad Social, según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y en respuesta a una pregunta registrada en el Congreso de los Diputados por Martina Velarde, miembro del Parlamento por Podemos. 

Todo parte de que el Grupo Mixto y, en su representación, su portavoz lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, con base en los artículos 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara presentó en mayo de 2024 una Proposición de Ley de jubilación sin penalización, acompañada de sus antecedentes y exposición de motivos.

Qué alega el Gobierno

El Gobierno ha rechazado esta semana la propuesta y la ministra Elma Saiz, ha defendido que la normativa actual ya incorpora medidas adecuadas en esta materia. 

Esto fue tras darse una interpelación urgente en el Congreso que ha recogido Europa Press, mediante la que la diputada de Podemos Martina Velarde ha calificado la situación actual de “discriminación” y ha denunciado que los coeficientes reductores son “injustos” y que suponen un “castigo de por vida” para quienes han trabajado durante décadas pero necesitan jubilarse antes de la edad. 

Hay que tener en cuenta que la edad de jubilación está aumentando durante estos años, por una ley ya votada en el pasado. 

La ministra explicó que el sistema de pensiones “dispone de mecanismos de justicia social para evitar desigualdades”. También ha hablado de las reformas emprendidas para dar “la tranquilidad” a millones de pensionistas.

Ejemplo de Alemania

Saiz ha recordado que son pocos los países europeos que permiten jubilarse de forma anticipada sin penalización, incluso en casos de carreras largas de cotización. 

Ha mencionado a Alemania, donde “si se pide la jubilación anticipada a los 63 años se penaliza con un 0,3% mensual la cantidad a percibir”. Cabe recordar que Alemania está ahora tratando de fomentar que incluso la gente decida seguir trabajando en vez de jubilarse por su falta de mano de obra. 

Al mismo tiempo, Alemania aunque es una de las economías más fuertes de Europa y para muchas cosas un referente, tiene unas condiciones de jubilación peor que las nuestras y eso lleva a que cada vez más muchas personas sigan trabajando con más de 67 años de vida y el país del norte de Europa lleva años fomentando que eso pueda suceder. 

En Genbeta | Si tienes entre 30 y 50 años en España, las empresas te quieren. Si  estas por debajo o por encima no hacen esfuerzos por integrarte


