Convierte Ubuntu Linux en una distribución 'rolling release' instalando Rolling Rhino

Ubuntu lanza una nueva versión cada 6 meses: las de los meses de abril de los años pares son LTS (soporte a largo plazo), el resto sólo tienen soporte durante 9 meses. Esto significa que Canonical sólo te facilita actualizaciones de seguridad durante el tiempo de vigencia de cada versión, y que las grandes actualizaciones tienen que esperar al siguiente lanzamiento.

Pero, ¿y si Ubuntu no tuviera versiones (19.10,, 20.04, etc) sino que contara con un modelo de desarrollo de actualización continua, en la que cada componente del sistema se va actualizando según está listo para instalar en nuestros equipos?

Esto es lo que se conoce como modelo 'rolling release': un modelo al que se adhieren distribuciones como Arch Linux, Kali Linux, Gentoo y muchas otras, pero del que los usuarios de Ubuntu no podían disfrutar... hasta ahora.

¿Quién debe probar Rolling Rhino?

Martin Winpress, líder del equipo de desarrollo de escritorio de Ubuntu, ha presentado hoy una sencilla herramienta creada por él y bautizada como Rolling Rhino para convertir esta distribución (y cualquiera de sus 'sabores' con respaldo oficial como Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu, etc) en un sistema 'rolling release'.

Las actualizaciones pasarían a realizarse a través de una compilación diaria o 'daily build' del sistema, usando las versiones del canal de desarrollo de la distribución (es decir, inestables).

Pero esta operación no está exenta de riesgos, y no lo decimos únicamente porque Rolling Rhino no tenga soporte oficial por parte de Canonical; según explica el propio Winpress,

"Si usas Rolling Rhino para pasarte al canal de desarrollo, pasas a asumir el soporte de tu sistema, incluyendo la migración de tus PPA, la limpieza de los paquetes obsoletos/huérfanos y la participación activa en cualquier proceso de resolución de problemas".

El propio Wimpress deja claro que no estamos, por tanto, ante un producto orientado al típico usuario de Ubuntu ni tampoco para algo que podamos debamos usar en servidores, sino que su público son los desarrolladores y administradores de sistemas que quieren contribuir al desarrollo de la distribución.

De hecho, sólo para poder instalar Rolling Rhino, deberás contar con un sistema Ubuntu instalado desde una Daily Build, y luego ejecutar los siguientes pasos:

git clone https://github.com/wimpysworld/rolling-rhino.git cd rolling-rhino ./rolling-rhino

Vía | Fossbytes