CutefishOS es una nueva distribución Linux que hace honor a su nombre enfocándose en verse bonita, ser simple y práctica

En septiembre de 2021 una nueva distro Linux basada en Debian hacía su entrada en el escenario, uno que, si somos honestos, está tan lleno de opciones que abruma. Sin embargo, el caso de CutefishOS es uno de los que suelen llamar mi atención, porque personalmente me encanta cuando las distribuciones ponen mucha atención al diseño.

CutefishOS todavía no tiene una versión estable, hasta ahora han lanzado varias versiones beta, y la más actual (0.8) fue liberada a finales de enero de 2022 con toda una nueva tienda de aplicaciones y varias mejoras a su gestor de archivos.

CutefishOS fácilmente puede recordarte a distros como elementary OS, o la china Deepin por su estética bastante similar a macOS, y también en el uso de un menú global en la parte superior para acceder a las funciones de las apps. Son distros que ponen mucho esfuerzo en la interfaz, iconos y detalles visuales, pero que tienden también a ser un tanto minimalistas, simples y fáciles de usar.

Descarga CutefishOS o prueba su entorno de escritorio en otra distro Linux

Tienda de aplicaciones de CutefishOS

CuefishOS tiene su propio entorno de escritorio llamado CutefishDE, y si no te convence instalar una distro completa que todavía no tiene su primera versión estable, también existe la posibilidad de probar el escritorio en otra distro más madura.

Hay paquetes de CutefishDE para Arch Linux y Manjaro en los repositorios oficiales. Estos incluyen desde el launcher y los plugins, a el dock, gestor de archivos, terminal, wallpapers, iconos, y todos componentes del sistema y backend de CutefishOS.

Lanzador de aplicaciones de CutefishOS

El sistema tiene un pequeño grupo de aplicaciones propias que vienen instaladas por defecto: cámara, calculadora, gestor de archivos, terminal, tienda de apps, herramienta de captura de pantallas, ajustes y monitor del sistema. Nada más.

No vas a encontrar la distro abarrotada de un montón de software que no has pedido, y puedes ir a la tienda de aplicaciones a buscar lo que te interese para instalarlo en un par de clicks. Al estar basada en Debian tiene soporte para casi cualquier cosa que imagines en otra distro Linux popular.

CutefishOS está lejos de ser perfecta o de estar finalizada, pero es definitivamente un proyecto interesante del que estar pendiente, especialmente si eres uno de esos a los que le importa mucho el cómo se ve tu sistema operativo.