El escritorio Unity retorna a Ubuntu como distribución Linux separada pero oficial, con respaldo de Canonical

A comienzos de esta semana, el máximo responsable de Ubuntu Unity Remix, Rudra Saraswat, solicitó a los responsables de Canonical que su distribución se incorporase a la familia Ubuntu como 'sabor oficial', perdiendo así la coletilla de 'Remix'.

De este modo, si la compañía aceptaba este cambio de estatus, pasaría a implicarse más directamente en el desarrollo de Ubuntu Unity, y los lanzamientos de ésta empezarían a liberarse en paralelo a los de la versión principal, como ya ocurre con Kubuntu o Xubuntu, por ejemplo.

Ahora, sabemos que, finalmente, Canonical ha dado el visto bueno a Ubuntu Unity y ésta será uno de los sabores oficiales cuya versión 22.10 vea la luz el próximo 20 de octubre de este año.

Good news for all Ubuntu Unity lovers! We're an Ubuntu daily flavor now and our ISOs will now be built daily with all other flavors and uploaded to https://t.co/pELGw8Cct0. Ubuntu Unity 22.10 Beta will be our first release as an official recognized flavor (Sep 29). YAY! 🎉 (1/2) pic.twitter.com/9ykBYmIA1V