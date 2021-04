Expulsan a la Universidad de Minnesota del desarrollo de Linux porque sus investigadores enviaban parches maliciosos al kernel para experimentar

Toda la Universidad de Minnesota ha sido baneada del desarrollo de Linux por el trabajo de solo dos de sus investigadores. El estudiante de doctorado Qiushi Wu y el profesor asistente Kangjie Lu, estuvieron enviando parches maliciosos al kernel como parte de su propia investigación.

Los investigadores publicaron un paper titulado "Sobre la viabilidad de introducir sigilosamente vulnerabilidades en el software de código abierto mediante cambios hipócritas", en el que explican que cómo Linux es uno de los ejemplos más prominentes de software open source, es especialmente susceptible porque "cualquiera puede colaborar enviando pequeños parches maliciosos" que introduzcan vulnerabilidades.

Los que estos investigadores estaban tratando de hacer no es inusual, lo que es inusual es que no se le informara a nadie dentro del proyecto que esto estaba pasando. Esta línea de investigación generó bastante descontento entre los desarrolladores que mantienen el kernel de Linux, y fue así como Greg Kroah-Hartman, encargado del mantenimiento de la rama estable del kernel y una de las figuras más respetadas en la comunidad, llegó al límite de lo que podía tolerar.

En las listas de correo de Linux, Kroah-Hartman advirtió varias veces a los miembros de la universidad que dejaran de enviar parches inválidos:

Esto no bastó para que desistieran, y de hecho, respondieron a Greg diciendo que dejara de hacer "acusaciones salvajes que rozan la calumnia", añadiendo además que "su actitud no solo no era bienvenida sino que era intimidante para los novatos".

Para Kroah-Hartman esa fue la gota que derramó el baso. El desarrollador decidió suspender todas las futuras colaboraciones provenientes de la universidad, y además eliminar todas las colaboraciones previas porque "fueron obviamente enviadas de mala fé y con la intención de causar problemas".

