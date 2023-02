La mensajería instantánea es un ámbito más natural que los buscadores para los chatbots como ChatGPT. Y ya está desembarcando ahí

Cuando se lanzó ChatGPT, hace sólo tres meses, rápidamente la gente empezó a utilizarlo como sustituto de los buscadores a la hora de acceder a la información. Rápidamente, los buscadores ya establecidos iniciaron un carrera (en la que el Bing de Microsoft lleva ya la delantera) para integrar el chatbot en sus búsquedas.

Sin embargo, parece extraño que ése sea el primer ámbito en el que nos hemos preocupado por hacer desembarcar a esta clase de IA... es decir, uno diría que, siendo la conversación la forma en que los chatbots interactúan con los usuarios, su ámbito más obvio podría ser la mensajería.

De hecho, nuestros compañeros de Xataka ya nos hablaron hace un mes de cómo podíamos chatear en WhatsApp con una versión (eso sí, limitada) de ChatGPT, God in a Box.

En paralelo a eso, en los últimos meses han surgido varias iniciativas de bots para WhatsApp (unos basados en ChatGPT, otros no) dedicados a transcribir los audios que recibimos en la popular aplicación de mensajería, para que así no tengamos que escucharlos. De hecho, ChatGPT permitiría incluso resumirlos.

Lo dicho: la mensajería instantánea parece un ecosistema obvio para que ChatGPT y sus competidores evolucionen y hagan de él su hogar. Pero no ha sido el WhatsApp de Meta el que se ha adelantado a la hora de integrar ChatGPT en su app de manera oficial, sino uno de sus principales competidores.

Snapchat se adelanta a WhatsApp como Bing se ha adelantado a Google

Snap Inc., la compañía propietaria de la aplicación de mensajería Snapchat, anunció ayer lunes el lanzamiento de su propio chatbot: MyAI estará disponible para los usuarios norteamericanos con suscripción 'premium' a la app, y estará basado, como el del nuevo Bing, en la tecnología ChatGPT desarrollada por OpenAI.

De hecho, Snap se ha revelado como uno de los primeros clientes del nuevo servicio para empresas de OpenAI llamado 'Foundry', que permite a las terceros ejecutar su último modelo GPT-3.5 con computación dedicada diseñada para grandes cargas de trabajo.

Desde la plataforma de Snap, han calificado a este nuevo chatbot de 'acompañante personal', que esperan -con el tiempo- poder ofrecer a todos los 750 millones de usuarios (de pago y gratuitos) de Snapchat, si bien por ahora será una característica experimental, que no se lanzará de forma generalizada, y que se espera que vaya mejorando según su comportamiento se vaya afinando con el paso de las semanas:

"Al igual que con todos los chatbots impulsados ​​por inteligencia artificial, My AI es propenso a las alucinaciones y se lo puede engañar para que diga casi cualquier cosa. ¡Ten en cuenta sus muchas deficiencias y disculpas de antemano!".

Según ha anunciado la compañía, My AI hará gala de un estilo de conversación diferente al de ChatGPT: ha sido entrenado para mostrar respuestas divertidas y desenfadadas, así como para especializarse en ideas 'creativas': poemas, sugerencias de regalos, recetas para cenar, etc. Así mismo, cuenta con filtros para evitar ofrecer respuestas violentas, sexuales, políticas, etc.

Pero más allá de sus particularidades técnicas, lo novedoso de MyAI es que inaugura un cambio en la forma en que usamos la mensajería instantánea. En palabras del presidente y fundador de Snap, Evan Spiegel:

"La gran idea es que además de hablar con nuestros amigos y familiares todos los días, también vamos a empezar a hablar con una IA todos los días. Y esto es algo para lo que estamos bien posicionados como servicio de mensajería".

MyAI no dispondrá de un apartado específico en la interfaz de Snapchat, sino que mostrará su propia conversación a la manera de cualquier persona, porque eso es lo que se pretende que sea a los ojos de los usuarios, alguien con quien poder charlar en cualquier momento.

Snapchat da el primer paso en detrimento del líder (WhatsApp). Lo mismo que ha pasado con Bing y Google

Meta (y con ella, WhatsApp) ya se está moviendo

Que Snap haya dado el primer paso no significa que Meta se haya quedado quieto: pocas horas después del anuncio de MyAI, Mark Zuckerberg anunció que su compañía tiene ahora un nuevo equipo de desarrollo de IA dedicado a ofrecer herramientas para ayudar a los usuarios en sus diversas aplicaciones, incluyendo las de mensajería como Messenger y WhatsApp.

El CEO de Meta llega a hablar de crear 'personas IA', lo que, aunque no define ni profundiza en el concepto, suena muy similar a lo que Snap está a punto de poner en marcha en la app rival.

