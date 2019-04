WhatsApp empieza a desplegar la opción para que no te metan en grupos sin tu consentimiento

Me ha sucedido varias veces que de repente mi teléfono móvil empieza a emitir notificaciones como un loco, y cuando voy a comprobar qué sucede me doy cuenta que me han vuelto a meter en un grupo de WhatsApp en el que no querría estar.

La plataforma parece que quiere evitar este tipo de situaciones, y ha lanzado una funcionalidad que nos permitirá controlar qué contactos pueden añadirnos a grupos de WhatsApp.

Cómo activar esta función en Ajustes

Esta nueva funcionalidad ha llegado hoy a algunos usuarios (ya aparece en los ajustes de la aplicación en la India) y estará disponible para todo el mundo en las próximas semanas.

Para poder activar esta función, simplemente tendremos que abrir WhatsApp en nuestro teléfono móvil, ir a Ajustes > Cuenta > Privacidad. Cuando esté activo en nuestro país, veremos una opción que dice "Grupos".

Aquí podremos elegir entre tres tipos de configuraciones, que nos permitirán definir qué contactos pueden agregarnos a un grupo (con o sin invitación):

Nadie : de esta manera nadie podrá agregarnos sin una invitación

: de esta manera nadie podrá agregarnos sin una invitación Mis contactos : sólo tus contactos podrán agregarte a un grupo sin invitación

: sólo tus contactos podrán agregarte a un grupo sin invitación Cualquiera: cualquier persona te podrá agregar a un grupo sin enviar invitación

No olvidemos que cuando nos agregan a un grupo el resto de contactos pueden ver nuestro número de teléfono, lo que no suena demasiado bien en cuanto a privacidad. Berto Romero sabe los problemas que eso conlleva: