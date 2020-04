WhatsApp permitirá hacer videollamadas de hasta ocho personas: así queda frente a Zoom, Skype y el resto

La semana pasada contábamos que según WABetaInfo, desde Facebook estaban trabajando en ampliar el número de participantes en llamadas y videollamadas de WhatsApp. La noticia era muy relevante, en tanto que es el servicio de mensajería más utilizado en Europa, y que en el contexto actual es normal hacer videollamadas grupales con muchos participantes.

Hoy hemos conocido que, según la última beta de la aplicación para iOS y Android, WhatsApp permitirá hacer llamadas de voz y videollamadas de hasta ocho personas, aumentando su límite en cuatro personas, sobre las cuatro permitidas previamente como máximo.

La función no está disponible para usuarios que no se encuentren en las betas, pero dado el aumento de tráfico de videollamadas que está sufriendo el servicio durante el confinamiento, lo lógico sería que no tardara en desplegarse masivamente en el la App Store y la Play Store.

Así queda WhatsApp frente al resto

App Número máximo de participantes Necesita instalar software WhatsApp 8 Sí HouseParty 8 Sí Hangouts 10 No Skype 10 No FaceTime 32 Sí Discord 50 Sí Zoom 100 No Jitsi Ilimitado No

La nueva cifra de 8 participantes en WhatsApp será muy bien recibida por casi cualquier grupo de amigos, que en muchos casos ahora podrá usar este servicio para videollamadas rápidas, en lugar de utilizar software de escritorio. Aun así, como vemos en la tabla, seguirá sin poder competir con varias alternativas del resto.

Su mayor ventaja seguirá siendo la ubicuidad, pues "todo el mundo" tiene la aplicación instalada y entrar en una videollamada es tan fácil como aceptar una invitación. Solamente FaceTime se compara en sencillez, pero no es un servicio masivo fuera de Estados Unidos por la cuota del iPhone en nuestros mercados.

Para grandes eventos, Jitsi o Zoom seguirán siendo los servicios más recomendables, siempre que los utilicemos tomando precauciones de seguridad, como poner contraseñas en nuestras conversaciones. Si quieres utilizar otros servicios ya instalados, puedes hacerlo con Facebook Messenger (con hasta 50 participantes) y con Instagram (hasta 6 participantes).