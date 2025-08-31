Los juegos AAA no terminan de llegar a móviles. Así que los gamers tienen otra solución: emular los de PC

Experimentos como el Sony Ericsson Xperia Play, o productos mejor enfocados como los Nokia N-Gage, demostraron hace años el ideal que muchos fabricantes y usuarios persiguen: poder jugar a juegos en un móvil con la mejor calidad gráfica posible. Después de grandes promesas en juego móvil desde el iPhone 4, Apple decidió que había llegado el momento de que los juegos AAA desembarcaran en sus smartphones. Pero se toparon con una dura realidad y no terminan de despegar.

Así que está siendo la comunidad de gamers y de desarrolladores los que están logrando cosas increíbles. Tanto como jugar a juegos de la envergadura de GTA V en smartphones modernos. Lo mostró Ben Geskin.

Una nueva era del juego en móviles

El juego por streaming ha cambiado para siempre el juego en móviles gracias a que permite jugar a cualquier juego disponible en terminales de todas las gamas. Sin embargo, aún existen problemas como la latencia o la falta de calidad de transmisión, que introduce artefactos o banding que nos recuerda que no estamos ante una experiencia de juego local.

La cosa cambia con el emulador de juegos de Windows de GameHub, o mediante el uso de Winlator. Hacer funcionar algo como GTA 5 requiere instalar GameHub en Android, iniciar sesión con tu correo electrónico o cuenta de Google o Apple y añadir una cuenta de Steam para descargar juegos de tu biblioteca. Geskin comentaba que, en su caso, lo que hizo fue utilizar una versión portable offline de GTA V que tenía en un SSD, y que lo que hizo fue utilizar la función de importación en GameHub. Dentro de la carpeta de GTA V eligió el archivo GTAVLauncher.exe, y la aplicación comenzó a descargar todo lo necesario.

La clave detrás de todo está en la descomunal potencia que tienen los chips de Qualcomm recomendados para ejecutar juegos de PC en GameHub: el Snapdragon 8 Gen 3 y el Snapdragon 8 Elite. Con ellos, y una buena dosis de RAM, se consigue jugar en 1080p a una resolución de 30 fps. En el caso de Geskin, en el vídeo se ve cómo elige una resolución de 1.240 x 1.124 píxeles (adecuada para la relación de aspecto del móvil plegable que utiliza, un Oppo Find N5. A dicha resolución, el juego se mueve muy decentemente mientras conduce por las calles, con una tasa que sube de forma estable de los 45 fps.

Imagen destacada | Ben Geskin

