Asi es como gestiono mis suscripciones a Netflix, HBO, Disney+, Prime Video y otros para ver todo lo que quiero gastando menos dinero

El anuncio de la llegada o internacionalización de nuevas plataformas de streaming como HBO Max o Paramount+, unido al de los que llegaron el año pasado, como Disney+, suele generar una reacción de rechazo. Lo siguiente suele ser sumar el coste mensual o anual de todas las plataformas y sorprenderse de la calidad final.

Esa fue la visión de un servidor hasta que pensé en que tengo mucho menos dinero y, sobre todo tiempo, que ganas de verlo todo. Así que, tras haber leído alguna reflexión al respecto, tracé un plan que hasta el día de hoy me ha permitido no solo ahorrar sino exprimir más el fondo de armario de las plataformas.

La planificación es la base de todo

El método no tiene mucho misterio. Consiste, mediante planificación, en elegir qué series quiero ver de cada plataforma. Después de ello, elegir qué servicios de streaming quiero que estén siempre conmigo, y cuáles pueden formar parte de la pantalla de inicio de mi Smart TV y smartphone de forma temporal.

En mi caso, tengo claro que el servicio quiero tener siempre contratado (con precio especial de Black Friday) es Filmin, porque es donde suelo encontrar casi siempre las películas clásicas que quiero volver a ver o visionar por primera vez. Netflix, dado el volumen de novedades (que no calidad) que tiene, también se queda. Y, por último, también es permanente Amazon Prime Video, gracias a que la suscripción de Prime la siento casi obligatoria por el ahorro en los envíos.

Centrándome en una plataforma de forma temporal tengo la sensación de exprimir más los catálogos

A partir de ahí, todo consiste en esa planificación temporal de la que hablaba. Cuando se estaba emitiendo 'Juego de Tronos', HBO no faltaba en la lista, pese a que yo me guardé última temporada para hacer maratón. Desde entonces, y sabiendo que tiene un catálogo de gran calidad, aprovecho para contratar solamente algunos meses, cuando quiero ver varias series y películas a la vez o de forma seguida.

Ese fue el caso de 'Patria', 'La conjura contra América', 'Succesion' y 'Watchmen', que vi hace poco en dos meses. Tras ese período, me di de baja. Algo similar hice con Disney+ tras ver 'The Mandalorian', 'Soul' y alguna temporada de 'The Clone Wars'. Considero que Movistar+ Lite con 'Antidisturbios', 'Hierro' o 'La Unidad' y Atreplayer Premium con 'Veneno' también tienen muy buenos argumentos para entrar en esta planificación.

La inexistencia de permanencia y los períodos de prueba, clave

Normal People es uno de los motivos por los que merece contratar de forma temporal una plataforma como StarzPlay

Frente a las operadoras de telefonía y otros servicios, la inexistencia de permanencia en los contratos con las plataformas de streaming hace que podamos jugar con dar de alta y de baja a placer. Y es importante el hecho de que se puede hacer en todo momento. En caso de un servidor, si el servicio se necesita para un mes, se paga y luego se da de baja, para no tener sustos por haber olvidado.

Otra posibilidad para ahorrar es usar los períodos de prueba o descuentos. Ahora, por ejemplo, tanto Apple como Prime Video cuentan con Canales con los que integran a otras plataformas como StarzPlay o MGM. En mi caso, he usado el período de prueba de StarzPlay en ambas plataformas para ver la lista de series que merecen la pena que tenía apuntada, entre las que se encuentras auténticas joyas.

Justo StarzPlay tiene ahora una oferta promocional de 1,99 euros por 6 meses. Es un tiempo en el que da tiempo de sobra a ver algunas de mis series favoritas del momento, como 'Normal People', 'Gangs of London', o 'The Act', y series muy dignas como 'The Capture'.

Aun así, me temo que con tanta oferta de actores gigantes, por muy buen catálogo que tengan, los pequeños no siempre podrán salir airosos en esta guerra del streaming. El mejor ejemplo de lo contrario, y de que se puede crecer desde cero y en lo peor de una pandemia es Filmin. Es el faro en el que pueden fijarse los demás.

La parte mala de esta planificación

No todo es color de rosas. Con este "método" que no es más que un simple procedimiento, considero que veo todo lo que quiero, pero no siempre en el momento en que quiero, claro. Si todo mi timeline de Twitter está hablando de una serie de HBO en un momento en que no tengo el servicio, la sensación de perderme algo está ahí.

Sin embargo, también estoy intentando eliminar el sentimiento de tener que estar al día. Hay cientos de series brillantes producidas de hace mucho tiempo que aún no he visto. Que justo ahora se haya lanzado una serie de la que todo el mundo habla no es motivo para que la priorice sobre otras que además es mucho más probable que me gusten y entretengan más, ante la churrería en que se han convertido algunos servicios.

Nadie nos obliga a tenerlo todo contratado, por mucho que sea una sensación que se genere cada vez que se lanza una nueva plataforma

Otro momento en que sí echo de menos tener todos los servicios es cuando quiero ver una película, vieja o nueva, que no está en los que tengo, porque ahí hay mucha mas probabilidad de que la cosa esté repartida. Pero igualmente, al ver que no puedo acceder a todo por un módico precio, soy consciente de que nunca antes en la historia he podido acceder a tanto como me dan algunos catálogos por "tan poco". Y a un click.