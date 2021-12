Cómo decidir qué ver en Netflix, Disney+, HBO Max y otras cuando las opciones te abruman o no sabes que servicio tiene lo que buscas

Si eres usuario de Netflix es probable que seas usuario de Amazon Prime Video, o de HBO Max, o de Disney+, o de Apple TV+, o de... el punto es que si te enganchaste a una plataforma de contenido en streaming, hay altas probabilidades de que pagues más de un servicio (o ahorras compartiendo cuentas con otros), dado que la oferta se ha multiplicado significativamente en los últimos años.

Y si no es tu caso y solo contratas uno solo, incluso en ese escenario a veces es tanto el contenido disponible en estas plataformas que se nos va el tiempo apenas intentando elegir qué ver. Si no eres de esa gente valiente que pone cualquier cosa y si no le gusta la quita, y necesitas más información y motivación para darle play a una serie o película, estos recursos te van a venir bien.

JustWatch: el buscador indispensable

JustWatch es una utilidad bastante veterana ya, es el sitio perfecto para saber qué servicio de streaming tiene disponible una serie o película, y no solo eso, también es perfecto para los más exigentes porque te dice la calidad, y si solo quieres ver contenido en 4K, por ejemplo, basta con filtrar tu búsqueda.

Una gran ventaja de JustWatch es que tiene versiones específicas por país, por lo que con ir la versión de España te garantiza que solo vas a encontrar resultados que sí se ofrecen en tu país. Y no solo incluye el contenido disponible en plataformas como Netflix y HBO Max, sino también en tiendas donde puedes comprar o alquilar películas y series.

La página de inicio de por sí es un buen sitio por donde empezar, con tan solo abrir JustWatch verás la lista de contenido popular del momento en todas las plataformas. Basta con hacer un click en cada título para saber en cuáles servicios está disponible, precios, calidad visual y países.

Si quieres ser más específico puedes seleccionar solo las plataformas que tienes contratadas, solo un tipo de contenido (series o películas), año de estreno, género, e incluso calificación de IMDb si te interesa la opinión pública.

Recomendaciones: de algoritmos o de humanos

Letterboxd: para los cinéfilos es una gran plataforma donde no solo llevar un registro de todas las películas que has visto en tu vida, sino de saber qué están viendo los demás y que opinan. Es la red social para los amantes del cine, y también para algunos snobs obsesionados con escribir una reseña de todo lo que ven. Es un buen lugar donde encontrar recomendaciones, leer opiniones, crear y descubrir listas, y en general si te enganchas al sitio puede convertirse en una pequeña mina de oro si lo tuyo son las películas .

Espinof: si en lugar de una plataforma donde cualquiera opina, prefieres algo en donde escriban los especialistas, pues aquí le hacemos un autobombo a los de Webedia. En Nuestra publicación hermana constantemente ofrecen recomendaciones sobre las mejores series del año, o solo las mejores en Netflix, o Prime Video, o HBO. Si te gustan las listas de recomendaciones, ahí tienen de sobra, y críticas de casi todo.