En esta web encuentras música instrumental sin copyright para tus vídeos, sitios web, animaciones o presentaciones

El que más y el que menos, en alguna ocasión, ha necesitado encontrar música instrumental sin copyright para un proyecto. Quizás para un vídeo, para una animación, para una presentación, para un sitio web... y, claro, si conseguir esa canción que andamos buscando no entraña ningún coste, mejor que mejor.

Por eso no está de más conocer sitios como este, Bensound, que nos ofrecen decenas y decenas de temas musicales de gran calidad, absolutamente libres de regalías, listos para usar en nuestros proyectos multimedia. Música de stock gratis que apenas requiere acreditar su origen; ese es el único pago a realizar.

Canciones libres y de calidad para tus vídeos de YouTube, Facebook...

Como nos explican desde la sección de licencia de la web, podemos utilizar gratuitamente la música presente en Bensound bajo licencia Creative Commons siempre y cuando acreditemos. ¿Cómo? De forma clara, mostrando la web. Por ejemplo, nos dicen desde el servicio, podemos emplear la fórmula "Música: 'Título de la canción' de Bensound.com". Así de sencillo, no hace falta más.

Podemos acreditar el uso de esta música instrumental simplemente mostrando "Música: 'Título de la canción' de Bensound.com"

La biblioteca musical libre de derechos que ofrece este servicio se caracteriza por la calidad de las piezas, su variedad, así como por la cuidadosa organización que tiene. En la parte superior encontramos diferentes estilos, como música electrónica, folk, urbana o jazz. Y si pulsamos sobre ellos, encontraremos canciones que los representan. Una forma de afinar nuestra búsqueda.

Pero hay más. Porque si entramos a una de las canciones, encontraremos una detallada descripción sobre la misma y una serie de etiquetas que la clasifican en diferentes órdenes. Por ejemplo, la canción titulada Summer la encontramos etiquetada como relax, beach, lounge o chillout. En cualquier caso, a la hora de dar con el tema adecuado, siempre nos queda el buscador de la página principal.

Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no se permite el uso de estas canciones en audiolibros, no se permite tampoco en podcast, ni podemos hacer nuevas canciones a partir de ellas, estando también prohibida la realización de mezclas. Eso sí, si tenemos necesidades especiales no contempladas por la generosa licencia estándar, se encuentra disponible una licencia pro que nos dejaría, por ejemplo, usar estas piezas para vídeos que se emitan por televisión.

Por último, cabe destacar que desde Bensound son conscientes de que alguien podría estar abusando de su servicio y perjudicando a sus usuarios legítimos. Por eso, si usamos uno de sus temas y recibimos una reclamación por derechos de autor, nos animan a decir que tenemos licencia o permiso sobre las canciones usadas e informarles para que ellos también inicien acciones.