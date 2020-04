Facebook reacciona a la irrupción del coronavirus dando un impulso a su apuesta por las apps centradas en el vídeo

Las tecnologías centradas en el vídeo han adquirido una importancia fundamental en estas semanas, a raíz del comienzo de los confinamientos por el coronavirus por todo el globo, por su importancia como canal de entretenimiento y por su utilidad para mantener los lazos sociales en estas anómalas circunstancias.

Pero Facebook parece tener claro que el papel de dichas tecnologías no será flor de un día, sino que irá a más en el mundo post-coronavirus, y ha empezado a diseñar su estrategia en consecuencia; una estrategia que afecta tanto a la red social como a Messenger, WhatsApp e Instagram.

El primer paso lo ha dado hoy presentando varias novedades vinculadas a lo que la compañía denomina "presencia remota" y que han dividido en 3 categorías:

Retransmisiones: Facebook ha resucitado la función Live With, que permitía añadir a otro usuario a nuestro directo en Facebook Live . Además, han anunciado que planean "añadir la posibilidad de que las páginas cobren por el acceso a los eventos con vídeos en vivo en Facebook". A eso se suma que Instagram Live estará en breve disponible también en la versión de escritorio.

Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, ha estado personalmente detrás de esta nueva estrategia de impulso al vídeo:

"Estoy implicado en este tema. Las tres grandes áreas en las que nos estamos enfocando tienen que ver, básicamente, con productos que ayudan a la gente a estar mejor conectada. Estoy centrado en la presencia remota, en poder sentir que estás con otra persona cuando no puedes estar físicamente allí".

A lo largo de una entrevista con el medio estadounidense The Verge, Zuckerberg relata, que tiene pensado llevar esta apuesta por la presencia remota hasta sus últimas consecuencias: hablando de una reunión con su equipo usando la realidad virtual, admite que ésta "está más retrasada en su desarrollo [pero] creo que hay cosas a las que llegaremos con el tiempo, la presencia a través de vídeo no es el final del camino".

Zuckerberg admite que el gran nivel de uso de vídeo que estamos viendo se trata de un 'pico', pero cree que "cuando tienes 700 millones de llamadas diarias entre WhatsApp y Messenger", y las cifras pre-crisis eran también bastante altas, no estamos ante algo temporal: "La tendencia ya iba en esa dirección y esta situación la acelerará".

Sobre los usuarios que empiezan a quejarse de la fatiga con las aplicaciones de videollamadas, Zuckerberg cree que eso no se debe "a que estemos todo el día participando en videoconferencias, sino a que estamos todo el día participando en reuniones". Para él, "esto tiene mucho más que ver con la dinámica social que con la tecnología".

Por eso, Zuckerberg está convencido de que Messenger Rooms puede hacer mucho por nosotros más allá del ámbito de las reuniones:

"El fin de semana, tocaré la guitarra en mi sofá y crearé un 'salón' [en Messenger Rooms], y será como "vale, ¿quién quiere venir y pasar el rato?" [y me encontraré] con un grupo de personas con las que tal vez me habría encontrado en un evento social o alrededor de la oficina, a las que quizá no habría llamdo directamente, pero estoy muy feliz cuando se detienen en mi 'salón' para pasar el rato".