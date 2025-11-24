HOY SE HABLA DE

HP y Dell están deshabilitando de sus portátiles el soporte para un códec de vídeo... pese a que su hardware sí es compatible

Buscan ahorrarse unos cuantos millones al año en royalties. Y así, el usuario sale perdiendo

codec1
Facebook Twitter Flipboard E-mail
marcos-merino

Marcos Merino

Editor
marcos-merino

Marcos Merino

Editor
Linkedin twitter
4033 publicaciones de Marcos Merino

En las últimas semanas, un hecho está generando sorpresa (y enfado) entre los usuarios profesionales y aficionados al vídeo: HP y Dell han empezado a desactivar la aceleración por hardware del códec HEVC (H.265) en numerosos modelos de portátiles, a pesar de que los chips que los integran sí la soportan de forma nativa.

Esto, que puede parecer un detalle tremendamente técnico, en realidad afecta notablemente al rendimiento... y está motivado por razones meramente económicas.

Un vistazo a…
CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

¿Qué es HEVC y por qué debería importarte?

HEVC o 'H.265' es el sucesor de H.264: un códec que permite comprimir vídeo de alta resolución —incluyendo 4K y 8K— con una eficiencia muy superior. Es omnipresente: lo encontramos en cámaras, editores de vídeo, telefonía, televisores, drones, streaming, etc.

Sin embargo, su talón de Aquiles es el sistema de royalties (pago que deben realizar los fabricantes a la empresa desarrolladora por el derecho a usar la tecnología), que lo convierte en un estándar costoso de implementar a gran escala.

Para los usuarios, disponer de decodificación por hardware significa reproducir vídeo con menos uso de CPU, menos calor y mayor autonomía. Cuando esta función se desactiva, el equipo debe recurrir a decodificación por software, lo que se traduce en ralentizaciones, tirones y menor duración de batería.

Cómo mejorar la reproducción de vídeo 4K en tu viejo PC con Windows
En Genbeta
Cómo mejorar la reproducción de vídeo 4K en tu viejo PC con Windows

Qué han hecho HP y Dell

  • HP: HP ha confirmado que deshabilitó la capacidad HEVC por hardware en varios modelos recientes, entre ellos las series ProBook 600 G11, 400 G11 y 200 G9. Lo hizo ya en 2024, aunque el impacto se ha vuelto visible conforme más usuarios comenzaron a toparse con vídeos que antes reproducían sin problemas. La empresa recomienda a quienes necesiten HEVC que opten por 'soluciones de terceros con licencia', es decir, software que incorpora los códecs correspondientes.
  • Dell: Dell ha seguido una estrategia similar: mantiene HEVC habilitado sólo en equipos premium, especialmente aquellos con pantallas 4K, GPU dedicada, Dolby Vision o software Blu-ray preinstalado . En cambio, en la gama de entrada y sistemas estándar, el soporte queda desactivado. De hecho, Dell invita a los usuarios a comprar una aplicación de pago en la Microsoft Store si desean recuperar la reproducción HEVC en estos modelos.

Pero HP y Dell no están solas: Synology también eliminó en 2024 soporte para HEVC y H.264 en varias de sus plataformas NAS.

El verdadero motivo: el coste de los royalties HEVC

royalties

HEVC nunca ha sido gratuito, pero en los próximos años se volverá todavía más caro. A partir de enero de 2026, las licencias por dispositivo pasarán de 0,20 a 0,24 dólares en EE. UU. para volúmenes superiores a 100.001 unidades, según Access Advance y VIA Licensing Alliance. A simple vista 4 céntimos parecen poco, pero la escala lo cambia todo:

  • HP vendió más de 15 millones de PCs en el tercer trimestre de 2025.
  • Dell vendió más de 10 millones en el mismo periodo.

A ese nivel, una subida de 0,04 dólares puede traducirse en millones de dólares adicionales por trimestre. Y dado que los fabricantes deben pagar por cada unidad que permita decodificación HEVC (incluso si el códec está implementado por el fabricante de la CPU o GPU), desactivar la función se convierte en un ahorro inmediato y considerable.

¿Cómo afecta esto a los usuarios?

La respuesta varía según el uso: los usuarios que se centren en la ofimática y/o la navegación web probablemente notarán poco cambio: la mayoría del streaming actual (YouTube, Netflix, etc.) utiliza otros códecs, como AV1 o VP9.

Cómo instalar y disfrutar en Windows 10 de AV1, el códec de vídeo del futuro
En Genbeta
Cómo instalar y disfrutar en Windows 10 de AV1, el códec de vídeo del futuro

Pero los usuarios que editan vídeo, trabajan con cámaras o usan específicamente HEVC en su flujo de trabajo, son los más perjudicados. Estos usuarios sufrirán:

  • Mayor consumo de batería.
  • Ventiladores más activos y mayores temperaturas.
  • Tirones en vídeo 4K y 8K.
  • Necesidad de comprar códecs o reproductores de pago.

Muchos han expresado ya su cabreo en redes sociales, considerando que estos equipos superan fácilmente los 800 dólares y pertenecen a líneas 'profesionales' en las que se espera compatibilidad completa con HEVC.

El futuro: códecs libres

Los documentos señalan que este movimiento podría acelerar la adopción de códecs libres de royalties, especialmente AV1 y el futuro AV2, que promete hasta un 30 % más de eficiencia respecto a AV1. Este último ya está soportado por:

  • GPUs recientes de Intel, AMD y NVIDIA
  • La mayoría de plataformas de streaming
  • Nuevos procesadores móviles

Esto reduce la dependencia del HEVC y sus esquemas de pago, y representa un alivio para fabricantes y usuarios avanzados.

Imágenes | Marcos Merino mediante IA

En Xataka | El códec AV1 es el futuro, y que Qualcomm lo apoye es más importante de lo que parece

Temas
Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios