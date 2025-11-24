HP y Dell están deshabilitando de sus portátiles el soporte para un códec de vídeo... pese a que su hardware sí es compatible

En las últimas semanas, un hecho está generando sorpresa (y enfado) entre los usuarios profesionales y aficionados al vídeo: HP y Dell han empezado a desactivar la aceleración por hardware del códec HEVC (H.265) en numerosos modelos de portátiles, a pesar de que los chips que los integran sí la soportan de forma nativa.

Esto, que puede parecer un detalle tremendamente técnico, en realidad afecta notablemente al rendimiento... y está motivado por razones meramente económicas.

¿Qué es HEVC y por qué debería importarte?

HEVC o 'H.265' es el sucesor de H.264: un códec que permite comprimir vídeo de alta resolución —incluyendo 4K y 8K— con una eficiencia muy superior. Es omnipresente: lo encontramos en cámaras, editores de vídeo, telefonía, televisores, drones, streaming, etc.

Sin embargo, su talón de Aquiles es el sistema de royalties (pago que deben realizar los fabricantes a la empresa desarrolladora por el derecho a usar la tecnología), que lo convierte en un estándar costoso de implementar a gran escala.

Para los usuarios, disponer de decodificación por hardware significa reproducir vídeo con menos uso de CPU, menos calor y mayor autonomía. Cuando esta función se desactiva, el equipo debe recurrir a decodificación por software, lo que se traduce en ralentizaciones, tirones y menor duración de batería.

Qué han hecho HP y Dell

HP : HP ha confirmado que deshabilitó la capacidad HEVC por hardware en varios modelos recientes , entre ellos las series ProBook 600 G11, 400 G11 y 200 G9. Lo hizo ya en 2024, aunque el impacto se ha vuelto visible conforme más usuarios comenzaron a toparse con vídeos que antes reproducían sin problemas. La empresa recomienda a quienes necesiten HEVC que opten por 'soluciones de terceros con licencia', es decir, software que incorpora los códecs correspondientes.

: HP ha confirmado que , entre ellos las series ProBook 600 G11, 400 G11 y 200 G9. Lo hizo ya en 2024, aunque el impacto se ha vuelto visible conforme más usuarios comenzaron a toparse con vídeos que antes reproducían sin problemas. La empresa recomienda a quienes necesiten HEVC que opten por 'soluciones de terceros con licencia', es decir, software que incorpora los códecs correspondientes. Dell: Dell ha seguido una estrategia similar: mantiene HEVC habilitado sólo en equipos premium, especialmente aquellos con pantallas 4K, GPU dedicada, Dolby Vision o software Blu-ray preinstalado . En cambio, en la gama de entrada y sistemas estándar, el soporte queda desactivado. De hecho, Dell invita a los usuarios a comprar una aplicación de pago en la Microsoft Store si desean recuperar la reproducción HEVC en estos modelos.

Pero HP y Dell no están solas: Synology también eliminó en 2024 soporte para HEVC y H.264 en varias de sus plataformas NAS.

El verdadero motivo: el coste de los royalties HEVC

HEVC nunca ha sido gratuito, pero en los próximos años se volverá todavía más caro. A partir de enero de 2026, las licencias por dispositivo pasarán de 0,20 a 0,24 dólares en EE. UU. para volúmenes superiores a 100.001 unidades, según Access Advance y VIA Licensing Alliance. A simple vista 4 céntimos parecen poco, pero la escala lo cambia todo:

HP vendió más de 15 millones de PCs en el tercer trimestre de 2025 .

. Dell vendió más de 10 millones en el mismo periodo.

A ese nivel, una subida de 0,04 dólares puede traducirse en millones de dólares adicionales por trimestre. Y dado que los fabricantes deben pagar por cada unidad que permita decodificación HEVC (incluso si el códec está implementado por el fabricante de la CPU o GPU), desactivar la función se convierte en un ahorro inmediato y considerable.

¿Cómo afecta esto a los usuarios?

La respuesta varía según el uso: los usuarios que se centren en la ofimática y/o la navegación web probablemente notarán poco cambio: la mayoría del streaming actual (YouTube, Netflix, etc.) utiliza otros códecs, como AV1 o VP9.

Pero los usuarios que editan vídeo, trabajan con cámaras o usan específicamente HEVC en su flujo de trabajo, son los más perjudicados. Estos usuarios sufrirán:

Mayor consumo de batería.

Ventiladores más activos y mayores temperaturas.

Tirones en vídeo 4K y 8K.

Necesidad de comprar códecs o reproductores de pago.

Muchos han expresado ya su cabreo en redes sociales, considerando que estos equipos superan fácilmente los 800 dólares y pertenecen a líneas 'profesionales' en las que se espera compatibilidad completa con HEVC.

El futuro: códecs libres

Los documentos señalan que este movimiento podría acelerar la adopción de códecs libres de royalties, especialmente AV1 y el futuro AV2, que promete hasta un 30 % más de eficiencia respecto a AV1. Este último ya está soportado por:

GPUs recientes de Intel, AMD y NVIDIA

La mayoría de plataformas de streaming

Nuevos procesadores móviles

Esto reduce la dependencia del HEVC y sus esquemas de pago, y representa un alivio para fabricantes y usuarios avanzados.

Imágenes | Marcos Merino mediante IA

