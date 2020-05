Las mejores webs para descargar vídeos de YouTube en HD y gratis

YouTube es la plataforma de vídeo en streaming más utilizada en el mundo, y es que en este servicio podemos encontrar todo tipo de contenidos: videoclips, conciertos, documentales, videotutoriales, entrenamientos, meditaciones guiadas y un larguísimo etcétera.

Si somos usuarios de YouTube Premium, tenemos la posibilidad de descargar cualquier vídeo para verlo sin conexión (o sin gastar datos móviles). Si no es tu caso, vamos a recomendarte una serie de webs en las que puedes descargar gratis estos vídeos, y así disfrutarlos en cualquier momento.

La manera de utilizar este tipo de webs es bastante parecida. Lo importante es copiar el enlace del vídeo que queramos descargar de YouTube, para luego pegarlo y elegir la calidad a la que lo queremos descargar.

BitDownloader

El funcionamiento de BitDownloader es muy sencillo. Cuando entramos, veremos un campo en la parte superior we la web, en el que tendremos que introducir el vídeo que queramos descargar.

Después de pulsar el botón de "Download", nos aparecerá una previsualización del vídeo, la duración y la calidad a la que podemos descargarlo (por defecto en 720p). Si lo preferimos, podemos elegir bajar solo el audio (en .MP3) o seleccionar otros formatos a mayor o inferior calidad.

Solo tendremos que hacer click derecho y seleccionar la opción de "guardar como" sobre el formato que hayamos elegido. Otro punto positivo de esta plataforma es que es compatible con más de 1.000 webs, incluyendo Facebook o Instagram.

ClipConverter.cc

El diseño de esta web no es muy atractivo o actual, pero su sencillez es uno de sus puntos fuertes. De nuevo, pegamos la URL del vídeo en la parte superior, y luego elegimos entre las diferentes calidades.

Además, en la parte inferior nos permite transformar y descargar el contenido en diferentes formatos de audio (.MP3, .M4A O .AAC) o de vídeo (.MP4, .3GP, .AVI, .MOV o .MKV).

Savefrom.net

Savefrom.net es otra web muy sencilla de utilizar, en la que simplemente tendremos que pegar el enlace y seleccionar debajo las diferentes calidades disponibles para ese vídeo.

Además de YouTube, este servicio nos permite descargar contenido de otras plataformas muy populares: Vimeo, Twitter, Instagram, Yandex, Soundcloud, TikTok, Facebook o Dailymotion.

Y2Mate

Y2Mate.info es otra conocida página para descargar vídeos de YouTube. Podemos tanto buscar un vídeo o pegar en ese mismo hueco el enlace del clip que queramos descargar.

Debajo aparecerá un listado con las diferentes calidades y formatos disponibles, y es de agradecer la limpieza del diseño que ofrece esta web frente a otras alternativas.

VIDPAW

Además de ofrecer aplicaciones para Windows y macOS, VIDPAW tiene una versión web que podemos utilizar de manera gratuita. Al pegar el enlace, nos llevará a una página en la que debajo vienen las diferentes calidades de vídeo y de audio que podemos descargar.

Curiosamente, en esta página web dice que los vídeos musicales "no se pueden analizar y descargar", pero he probado para ver si era cierto y me ha funcionado sin problemas.