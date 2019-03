Chrome recibe un parche para una grave vulnerabilidad que estaba siendo explotada, actualiza de inmediato

Un investigador del grupo de análisis de amenazas de Google, descubrió una vulnerabilidad zero day en Chrome que al momento de ser parcheada ya estaba siendo explotada de forma activa, es por ello que es sumamente importante que todos actualicen de inmediato.

El bug es un tipo de error de memoria que permite que código malicioso pueda escapar del sandbox de seguridad de Chrome y ejecutar comandos en el sistema operativo. Un parche fue lanzado el 1 de marzo con la versión 72.0.3626.121 de Chrome.

La vulnerabilidad, que fue calificada como de alta severidad, forma parte de un tipo de errores de memoria que se descubren con bastante frecuencia en cadenas de ataques y que provienen de utilizar lenguajes como C y C++.

Google desveló que ya habían intentos de explotar el bug, y desde Twitter, el mismo líder del equipo de seguridad de Chrome recomendó encarecidamente que todos actualicen sus instalaciones del navegador ya mismo.

Also, seriously, update your Chrome installs... like right this minute. #PSA