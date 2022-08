Esta aplicación pita cada vez que tu navegador envía datos a Google. Y es un no parar

Bert Hubert —desarrollador, creador de PowerDNS y activista de la privacidad online— ha presentado una aplicación con la que pretende mostrar cuántos datos remite nuestra computadora a Google a lo largo de una sesión de navegación. Y, para que lo tengamos presente en todo momento, y podamos relacionar qué clase de acciones desencadenan dichos envíos, nos avisa emitiendo un pitido cada vez que ocurre esto.

Y, nos tememos, esta app (bautizada como 'Googerteller') es enormemente ruidosa. Porque lo cierto es que Google y los servicios vinculados al buscador (como su plataforma Analytics o su red publicitaria AdSense) son una realidad omnipresente, aunque muchas veces oculta, en la World Wide Web.

Hubert pretendía con este proyecto comprender cuántos y qué tipo de datos le remiten los usuarios a Google inadvertidamente; y, claro está, tenía también fines de concienciación, buscando que el público sea consciente de la omnipresencia de Google.

Para ello, elaboró una lista de direcciones IP asociadas a sus servicios, proporcionadas libremente por Google, si bien dejó fuera las vinculadas a Google Cloud (que, en principio, se dedican únicamente a alojar sitios web).

Armado con esa lista, Googerteller se encarga de** detectar cualquier conexión entre nuestro navegador** (o cualquier otra aplicación capaz de conectarse a Internet) y dichas direcciones IP de servidores de Google; y cuando lo haga, emitirá un pitido.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already.

En el primer vídeo de demostración publicado por Hubert, se detectan dichos pitidos…

Ante el escepticismo de algunos usuarios, que alegaban que el festival de pitidos mostrado en dicho vídeo se debía a que Hubert estaba usando Google Chrome —es decir, otro producto de la misma compañía— nuestro protagonista decidió publicar un nuevo vídeo usando, en esta ocasión, Mozilla Firefox, mostrando muy pocos cambios en el comportamiento de la aplicación.

I did a demo of the Google noisemaker that makes some noise every time your computer talks to Google. This demo was based on Google Chrome & made lots of noise. People told me to expect this, since it was Chrome. Here is a video showing the exact same thing on Firefox: