Firefox no funciona, no eres tú: cómo arreglarlo fácilmente [Actualizado]

Vuelve a funcionar. Dejamos la solución por si hay algún caso en que falle.

Desde esta mañana, Firefox no funciona correctamente. Cuando intentamos abrir cualquier página web, el navegador se queda indefinidamente tratando de cargar, sin ofrecer una aclaración del problema. Técnicamente, lo que parece estar ocurriendo es un problema para resolver las DNS de los dominios, con lo que el navegador no sabe a qué IP llevarnos para cargar una web.

Curiosamente, no hemos tenido el problema al tratar de cargar webs con Firefox 95, pues no lo teníamos actualizado a la versión. El problema está, hasta donde hemos comprobado y leído, en Firefox 96.0 y en la 95.02, y según comentan en Hacker News, la raíz del problema parece estar en HTTP/3, que, si está activada, no permite al navegador establecer conexiones.

Cómo arreglarlo hasta que Mozilla lo solucione

Arreglar Firefox es tan sencillo como que ese ajuste pase a 'false'

Por el momento, Mozilla no se ha pronunciado sobre la problemática en sus perfiles en redes sociales. La solución que hemos leído y comprobado que funciona es la siguiente:

Vamos a 'about:config' en la barra de direcciones y pulsamos en 'Aceptar el riesgo y continuar' si te sale el aviso.

Una vez en 'about:config, introducimos 'network.http.http3.enabled' en la búsqueda. Veremos que está activado, cosa que indica con 'true'.

Haremos doble click encima hasta que se marque como 'false'.

Reiniciamos Firefox (abrimos y cerramos el navegador).

Con estos pasos, la navegación debería funcionarte. Cuando todo vuelva a la normalidad y Mozilla solucione el problema, basta con volver a devolver el estado de 'network.http.http3.enabled' a 'true' y ya lo tendríamos como antes, para asegurarnos que nos sigue funcionando perfectamente en el futuro.

Vía | Jose Sáez Merino