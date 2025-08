Un gamer se pregunta durante dos años por qué su PC apenas tiene RAM: descubre una segunda memoria suelta al limpiar el polvo

Una de las grandes ventajas de jugar en la clásica torre de ordenador gaming frente a la videoconsola es que actualizarla resulta mucho más fácil y al alcance de la mano en términos técnicos y económicos: añadir más almacenamiento, actualizar la gráfica o añadir módulos de RAM es algo que está a la orden del día para seguir disfrutando de los títulos más potentes. Asimismo, puedes montar un ordenador a medida o comprarlo de acuerdo con tus necesidades: no es lo mismo jugar a títulos triple A que ser un amante de los juegos clásicos.

Pero mientras que las consolas vienen completamente ensabladas y configuradas de fábrica, en los ordenadores hay más enjundia: encontrar componentes compatibles entre sí y con el software, el ensamblamiento... o no. Porque a veces el gran problema puede estar en que sí que tienes un componente pero no lo estás usando simple y llanamente porque no está conectado.

Este gamer lleva usando solo la mitad de RAM desde hace dos años y medio

Aunque te puedes montar un PC gaming a medida de acuerdo con tu presupuesto y expectativas, hay quien no quiere complicarse y optar por uno que venga ya listo de la tienda, pero incluso en ese escenario más sencillo pueden suceder incidentes. Como cuenta en Reddit el usuario Future_Quarter9693, compró uno de esos ordenadores gaming completamente montado hace dos años y medio.

Según sus propias palabras, era de una gama bastante alta, pero por increíble que parezca solo tenía 8GB de RAM, toda una limitación para jugar en estos tiempos que corren. Hasta la fecha solo había usado ordenadores portátiles, así que no estaba acostumbrado a limpiar los equipos por dentro (spoiler: los equipos portátiles no solo también se pueden limpiar, sino que además es altamente recomendable hacerlo).

Así que entre una cosa y otra, demoró esa esencial tarea de mantenimiento dos años y medio hasta que hace escasos días decidió abrirlo para limpiar el polvo. Cuál fue su sorpresa cuando al mirar en su interior se encontró un módulo de RAM suelto que probablemente se había desconectado durante el transporte.

Tras el hallazgo el usuario se sintió bastante tonto y entre las respuestas hay unas cuantas de mofa, si bien la mayoría son de entendimiento. Ya no es que lleve tiempo desoyendo ofertas de juegos que le interesaban solo por la falta de RAM, es que 8GB de RAM para un PC para jugar en la actualidad es poquísimo, así que seguro que también ha sufrido en sus carnes la lentitud.

En cualquier caso, la recompensa por limpiar su PC ha sido doble: por un lado ahora mismo dispone de un ordenador mucho más actual con 16GB de RAM y además seguro que todo funciona mejor al no tener polvo obstaculizando la transferencia térmica. Asimismo, esta anécdota es un aviso a navegantes: hay que limpiar el ordenador de vez en cuando y ya que estamos, darle un repaso visual a las conexiones. A título personal, no será la primera vez que me encuentro algún cable o tornillo medio suelto.

Portada | Reddit