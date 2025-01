Un desarrollador se ha atrevido a instalar Windows 11 en un PC con sólo 184 MB de RAM. Lo sorprendente es que funciona

Cuando pensamos en Windows no nos viene a la cabeza precisamente un sistema operativo eficiente en el consumo de RAM. A pesar de ello, los requisitos de Windows 11 en cuanto a memoria RAM no son tan estrictos como sí lo son sus requerimientos en CPU. Actualmente el sistema pide un mínimo de 4 GB de RAM para ejecutar Windows 11, aunque desde luego no es lo recomendable.

Sin embargo, un desarrollador ha querido ir más allá al ejecutar Windows 11 con una cantidad de RAM que ni en los tiempos de Windows XP. Y es que ha demostrado ejecutar el último sistema de Microsoft con tan solo 184 MB de RAM. Eso sí, todo gracias a Tiny11.

Windows 11 en un sistema con 184 MB de RAM

Si aún no conoces Tiny11, básicamente se trata de una versión modificada por terceros de Windows 11 muy ligera y que está diseñada para ejecutar la última versión del sistema operativo de Microsoft en ordenadores antiguos.

En este caso, su desarrollador, conocido como NTDEV, ha conseguido ejecutar Windows 11 con Tiny11 en un sistema con tan solo 184 MB de RAM. Como prueba ha compartido una publicación en X con las imágenes mostrando la pestaña de rendimiento del Administrador de tareas de Windows 11.

Imagen: NTDEV

Ya en octubre del pasado año había conseguido hacer que Windows 11 24H2 cupiese en un solo DVD, con un tamaño de tan solo 3,54 GB. Ahora este desarrollador logra mostrar cómo de eficiente es Tiny11 al demostrar que hasta se puede ejecutar en sistemas con una cantidad de RAM ínfima.

El desarrollador matiza que lo ha conseguido entrando en el modo seguro de Windows 11, el cual se trata de un entorno mucho más limitado que cuando iniciamos Windows de forma habitual. Además, esa cantidad de RAM tampoco le permitirá realizar demasiadas tareas en el sistema. Aún así se trata de toda una proeza, tanto que incluso podría tratarse de todo un récord.

Así pues, si tienes un PC con tan solo 200 MB de RAM, podrás quedarte tranquilo de que éste podrá ejecutar Windows 11 a través de Tiny11 sin problemas en modo seguro. Eso sí, siempre y cuando la CPU sea compatible con el set de instrucciones SSE 4.2 y tenga TPM 2.0 habilitado, algo improbable en sistemas con tal cantidad de memoria RAM.

Tiny11 se encarga de eliminar todo el bloatware y apps preinstaladas de Windows 11 para dejar el sistema solamente con lo esencial, algo que viene muy bien para aquellos ordenadores más antiguos. Para conseguir esta versión tan solo debemos entrar a este enlace de Internet Archive y descargar la build para posteriormente instalarla en una unidad ejecutable, como un USB.

Imagen de portada | Rui Silvestre

