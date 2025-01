'Windows + F1' es uno de los mejores atajos de Windows que te ahorrarán mucho tiempo al usar tu navegador: así funciona

En Genbeta hemos hablado en bastantes ocasiones de algunos de los atajos de teclado más útiles que podemos encontrar en Windows. Aunque hay una gran cantidad de ellos, siempre viene bien quedarse con unos cuantos para así poder facilitar nuestras tareas del día a día. Y es que si te acabas acostumbrando a utilizar ciertos atajos de teclado, verás que acabarás perdiendo mucho menos tiempo en ciertas situaciones mientras estás frente a la pantalla.

En este artículo hemos querido destacar también otro de esos atajos de teclado que pueden ahorrarnos un buen tiempo, sobre todo si sueles utilizar Microsoft Edge como navegador predeterminado. Y es que al hacer uso de este atajo de teclado, podrás ejecutar una ventana de Edge de forma instantánea.

Un atajo para abrir el navegador rápidamente

Tener un navegador tan a mano siempre nos puede venir muy bien, ya que si acabas recordando el atajo de teclado, podrás abrir una ventana de Edge en todo momento. Incluso si no suele ser tu navegador predeterminado, puede ser una buena solución para aquellos momentos en los que necesitas buscar algo muy rápido en la web.

Ventana de Edge cuando presionamos el atajo de Windows + F1

Acceder a nuestro navegador predeterminado no suele ser una tarea difícil, más que nada porque solemos invertir tiempo en dejar un acceso directo muy a la vista para acceder a él rápidamente. Sin embargo, este atajo de teclado nos permitirá tener Microsoft Edge en todo momento y de forma instantánea, algo muy de agradecer en determinadas situaciones.

Tal y como aparece en el titular de este artículo, basta con presionar la combinación de teclas ‘Windows + F1’ y acto seguido aparecerá una ventana de Microsoft Edge. Aunque cabe destacar que la ventana de Edge aparecerá con la búsqueda ‘how to get help on Windows’ en Bing, un recurso de Microsoft para ayudar a los usuarios desde la web.

En nuestro caso podemos ignorar lo de ‘cómo buscar ayuda en Windows’ y centrarnos en la parte de que al pulsar esta combinación de teclas nos aparecerá una ventana totalmente funcional de Microsoft Edge, permitiéndonos buscar cualquier cosa rápidamente.

Sabemos que Microsoft Edge no es el navegador preferido de muchos. Sin embargo, a pesar de la a veces molesta insistencia de la compañía por hacer que utilicemos este navegador, lo cierto es que lleva años ofreciendo grandes mejoras y una experiencia veloz para el usuario. Si no lo crees, quizás puedas echarle un ojo a todas estas mejoras cuando hagas uso de este útil atajo de teclado.

Imagen | Jay Zhang

En Genbeta | 19 atajos de teclado superútiles en Windows que la Gen Z y los más jóvenes no conocen ni usan a día de hoy