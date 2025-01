Microsoft nunca se ha enfrentado a un problema como el que tiene con Windows 10. Quiere arreglarlo con IA

Este 2025 es un año realmente importante para Microsoft. La compañía se enfrenta ante el final de Windows 10 en apenas diez meses, pero llega acompañado de un problema que nunca habían sufrido antes: la cuota de mercado de su sucesor (Windows 11) es muy inferior a la de Windows 10. Y para ello Microsoft ya está preparando un plan.

Tal y como se recoge en StatCounter Windows 10 ahora mismo tiene una cuota de mercado del 61,83% mientras que Windows 11 se queda por debajo del 40%. Algo realmente peligroso, debido a que los usuarios con CPU no compatibles con TPM 2.0 (que son muchas) quedarán en grave peligro de seguridad al no recibir parches.

Microsoft se enfrenta a un gran problema con Windows 10

Esta situación nunca ha pasado dentro de Microsoft. En el caso de Windows 7 vimos como solo necesitó un año para poder rebasar la cuota de mercado de Windows Vista. Es por ello que la compañía tiene el gran reto por delante para hacer Windows 11 realmente atractivo para que se dé el salto y se actualice para no dejar un importante agujero de seguridad.

A través de una publicación en su blog oficial, Microsoft vuelve a confiar toda su estrategia en la inteligencia artificial y en Copilot+. En concreto, su enfoque lo explica de esta manera:

Windows 10 llegará al final de su ciclo de vida en octubre. 14, 2025. Después de esta fecha, las PC con Windows 10 ya no recibirán actualizaciones de seguridad o funciones, y nuestro enfoque está en ayudar a los clientes a mantenerse protegidos al pasar a nuevas PC modernas que ejecuten Windows 11

Los datos que maneja Microsoft ahora mismo apuntan a que el 80% de las empresas que usan Windows 10 ahora mismo van a actualizar a Windows 11 a final de año. En el caso de los usuarios particulares, estas aproximaciones pasan a mostrar que el 70% de los consumidores harán lo mismo en los próximos 24 meses.

Obviamente, estas son aproximaciones internas, que pueden no cumplirse. Al igual que no esperarían encontrarse en esta situación ahora mismo. Lo que está claro es que no van a renunciar a disminuir los requisitos de Windows 11 y sobre todo no van a renunciar al TPM 2.0, pese a que algunas voces apunten a que Microsoft pasará por el aro.

La "solución" que plantean es puro marketing que esperan que de fruto a inicios de 2026. Quieren que los usuarios den el salto atraídos por la inteligencia artificial de Copilot+ y también por las bondades que llegan en Windows 11. Lo que parece claro es que 2025 va a ser el año de Windows 11 y no hay previsiones de que Windows 12 aparezca en escena. Las palabras que nos han dado la clave son las siguientes:

A medida que el mundo se mueva con nosotros a Windows 11, les daremos la bienvenida con nuevas características, seguridad mejorada, funcionalidad mejorada y la experiencia familiar de Windows que conocen y aman

De esta manera lo que se espera es que Windows 11 vaya a recibir toda la tandas de nuevas funciones que tratarán que enamorar a todos los usuarios que hay en Windows 10 ahora mismo 'atrapados'. Tanto por propia voluntad como por tener un hardware antiguo.

