Windows 10 llegará a su final en menos de un año. Estas son las seis opciones que tienes para seguir

Queda ya menos de un año para que Windows 10 deje de recibir actualizaciones. Esto nos aventura a tener a millones de usuarios sin soporte y en riesgo de ser diana de ciberataques. Ahora mismo la mayoría de usuarios está en Windows 10 y desde Microsoft no tienen pensado reducir los requisitos para que se pueda actualizar cómodamente. Es por ello que en este artículo te contamos las opciones que se plantean a partir de ahora.

El hecho de no recibir actualizaciones de seguridad es algo que no se puede pasar por alto entre los usuarios, y más en un contexto donde los ciberataques están al orden del día. Y aunque desde Microsoft recomiendan adquirir un nuevo ordenador para actualizar a Windows 11 o muestra mensajes intrusivos, a continuación te mostramos los diferentes caminos a tomar si te encuentras en esta situación.

Esto es todo lo que puedes hacer si aún sigues en Windows 10

Instalar Windows 11. Obviamente, el primer camino es dar el paso a actualizar a Windows 11 si es que tienes un equipo compatible. Siempre se puede tener el miedo de que haya programas que no sean compatibles, pero la realidad es que ya han pasado años desde que se lanzó Windows 11. Un tiempo que ha permitido a los desarrolladores adaptar su software a Windows 11. En lo que respecta a la experiencia no vas a encontrar mucho problema, pues al final comparte muchas similitudes con su versión anterior.

Dar el salto a Linux. En el caso de que Windows ya no te convezca, hay otros sistemas operativos que puedes instalar en tu ordenador. Linux es uno de ellos, un sistema gratuito, flexible, personalizable, con bajos requisitos de hardware y con mucha seguridad. El problema es que puede ser complicado de usar al principio y algunos programas pueden no ser compatibles e incluso algunos controladores importantes.

Dar el salto a macOS. Esta opción si que te saldrá mucho más cara, ya que no vas a poder instalar el sistema operativo en tu ordenador como ocurre con Linux. Se tiene que comprar un dispositivo de Apple que no es nada barato. Si bien, encontramos una gran estabilidad, muchos programas no son compatibles en este ecosistema.

Quedarse en Windows 10. Cuando acabe el soporte vas a poder seguir usando Windows 10 con normalidad, pero con riesgos para tu seguridad. Es importante aquí mantener todos los archivos a salvo e ir con pies de plomo para evitar grandes problemas a largo plazo. Además, los desarrolladores van a poder dejar de dar soporte al software que uses en Windows 10.

Usar una máquina virtual. Los problemas de seguridad en Windows 10 pueden venir desde la conexión a internet. Es por ello que se puede aislar la experiencia en una máquina virtual donde se instale Windows 10 para tener la máxima seguridad posible. Además, también se va a poder usar otro sistema operativo de manera simultánea.

Usar Windows IoT LTSC. Esta es una variante de Windows 11 que ofrece Microsoft a algunos dispositivos concretos como por ejemplo terminales de venta o cajeros automáticos. Esto hace que se tenga unos requisitos de hardware menos exigentes De esta manera vas a poder instalar en tu PC, aunque sus licencias no se comercializan para el usuario general.

