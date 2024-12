Microsoft tiene una bomba de relojería con Windows 10: sigue teniendo muchos usuarios y las limitaciones de Windows 11 no ayudan

Windows 11 lleva ya poco más de tres años con nosotros ya y, si bien comenzó con muy mal pie, la cosa ha mejorado bastante. Eso sí, sigue sin ser suficiente para convencer todavía a la gran masa de usuarios que acapara Windows 10. Según cifras de StatCounter, en noviembre Windows 10 seguía poseyendo un 61,83% de cuota de mercado frente al 34,94% de Windows 11. Sabemos que los cambios cuestan, pero Microsoft sigue sin saber cómo afrontar este relevo generacional.

El último sistema operativo ha fortificado aún más sus requisitos de instalación tras la actualización 24H2. Y es que además de necesitar una CPU compatible con TPM 2.0, un estándar de seguridad que Microsoft considera como “no negociable”, también está el set de instrucciones SSE 4.2, requerido en la última actualización de Windows 11, y que deja fuera a muchos procesadores antiguos. Y todo esto mientras está a punto de terminar el soporte de actualizaciones de seguridad de Windows 10.

Las restricciones de hardware de Windows 11 no ayudan

Tal y como cuenta Steven Hosking, manager de producto senior en Microsoft, a través de una publicación en el blog de la compañía, el “TPM 2.0 es una necesidad para un Windows 11 seguro y preparado para el futuro”. Desde la compañía no tienen intenciones en ser flexibles con los requisitos de Windows 11, y esto está haciendo mella también en los usuarios a la hora de actualizar desde Windows 10, pues no son pocos casos los que se requiere tirar de herramientas de terceros para eliminar la restricción del TPM o, en el peor de los casos, adquirir un nuevo PC debido a la incompatibilidad del procesador con el set de instrucciones SSE 4.2.

Con la llegada de Windows 11, el requisito de TPM fue toda una sorpresa para los usuarios del sistema operativo de la firma. Ahora, prácticamente cualquier PC cuenta con soporte de TPM 2.0. Se trata de un chip a nivel de hardware o una capacidad de firmware que ayuda a cifrar y descifrar datos, confirmar firmas digitales y asistir en cualquier otra operación criptográfica. Por cómo están las cosas en términos de ciberseguridad, se trata de un remedio casi obligado, y así mismo lo considera Microsoft.

“TPM 2.0 desempeña un papel crucial en la mejora de la protección de la identidad y los datos en los dispositivos Windows, así como en el mantenimiento de la integridad del sistema”, afirma Hosking. “TPM 2.0 también ayuda a preparar Windows 11 para el futuro. Una forma en que lo hace es ayudando a proteger la información sensible a medida que más capacidades de IA llegan a la arquitectura física, de nube y de servidor”, continúa.

Microsoft explica cómo esta tecnología se integra con las características de seguridad que la compañía ha estado lanzando a lo largo de todos estos años, como Credential Guard o Windows Hello para empresas, así como BitLocker para la encriptación de disco. TPM 2.0 también ayuda a compatibilizar Secure Boot, una tecnología que protege el proceso de arranque de cualquier cambio no autorizado.

Para Hosking, la implementación de TPM 2.0 “es un estándar no negociable para el futuro de Windows”. Además, este sistema operativo también requiere que el equipo sea compatible con seguridad basada en virtualización e integridad de código protegida por hypervisor (HVCI), una característica que solamente podemos encontrar en CPUs lanzadas en 2018 y en adelante.

Con el tiempo hemos visto herramientas como Rufus o Flyby11, que se encargaban de modificar la imagen de Windows 11 para eliminar las restricciones de instalación. Sin embargo, la compañía se ha vuelto cada vez más exigente con estos requerimientos de seguridad, y eso también es parte de la razón por la que todavía hay muchos ordenadores con Windows 10.

Decirle a la gente que tenga que comprar un nuevo ordenador nunca suele ser una buena idea cuando precisamente quieres que más personas prueben tu nuevo sistema operativo. Primero porque no todo el mundo se puede costear un nuevo equipo, y segundo porque también dañas tu imagen y reputación como empresa con esos constantes banners publicitarios en el propio sistema operativo para insistir en que los usuarios cambien a Windows 11.

Windows 10 ha sido una bendición, pero ahora es un problema para Microsoft

Microsoft tiene un problema gordo con Windows 10, porque todavía tiene una cuota de mercado muy significativa. Mucho más alta que Windows 11, según StatCounter, a más de tres años del lanzamiento de este sistema operativo. Según el usuario Longhorn en X, ingeniero en AWS de kernel e hypervisor, para el fin de ciclo de Windows 10, programado para el 14 de octubre de 2025, es muy posible que Windows 10 todavía cuente con una cuota de mercado superior al 40%.

Cuota de mercado actual de todas las versiones de Windows desde noviembre de 2023 a noviembre de 2024. Imagen: StatCounter

Prosiguiendo con las cifras de StatCounter, si nos vamos al caso más extremo, a Windows 7 tan solo le bastó un año para rebasar la cuota de mercado de usuarios de Windows Vista. No es para menos, ya que Vista acabó siendo un despropósito por muchos motivos y parece que los usuarios tenían ganas de salir de ese agujero, ya sea para mejor o peor (en este caso fue para mucho mejor).

Por aquel entonces, todavía había una gran hegemonía por parte de Windows XP, que durante todo el ciclo de vida de este sistema operativo, siguió siendo superior a Vista pese a que éste último era un sistema operativo más reciente. No fue hasta dos años después de haber salido Windows 7 cuando éste mismo le superó en cuota de mercado a Windows XP. Si lo piensas es fuerte. Y es que 10 años después del lanzamiento de Windows XP, este sistema operativo seguía contando con un 44,55% de cuota de mercado según cifras de StatCounter.

Cuota de mercado de todas las versiones de Windows desde enero de 2009 a noviembre de 2024. Imagen: StatCounter

A pesar de que las cosas no son lo mismo, ya que el PC ha perdido importancia frente a los smartphones, y los cambios tecnológicos en torno a los ordenadores cada vez son más rápidos, se podría trazar una similitud entre Windows 10 y Windows XP. Y es que casi 10 años después del lanzamiento de Windows 10, el sistema operativo sigue contando con una cuota de mercado abismal, por lo que no sería loco pensar que las cosas podrían volver a repetirse. Por cierto, te has dado cuenta que no hemos mencionado Windows 8 en ningún momento, ¿verdad? Pues eso.

