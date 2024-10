Windows 11 24H2 pide requisitos especiales a tu CPU. Así puedes saber si tu procesador es compatible con el sistema operativo

La última versión de Windows 11 ya se encuentra disponible para todo el mundo. Esto hace que el sistema instale la última actualización de características 24H2, ofreciendo todo un abanico de novedades como cambios en el diseño y funcionalidad de la barra de tareas, el menú de inicio, cambios en los menús contextuales, cambios en el explorador de archivos, posibilidad de ver los archivos internos de nuestro teléfono desde el PC, nuevos ajustes energéticos, y mucho más. Otra gran adición de la actualización es la llegada del comando Sudo para Windows 11, o Rust en el kernel de Windows, algo orientado a desarrolladores, sobre todo.

El único problema es que dicha actualización deja de ser compatible para muchos PCs, ya que existen una serie de requisitos que los ordenadores deben de cumplir para poder instalarla. Y es que además de los requisitos base de Windows 11, como que nuestro equipo sea compatible con TPM 2.0 y Secure Boot (y cumpla con el almacenamiento y RAM requerido), existen una serie de instrucciones específicas que dejan fuera a muchos procesadores antiguos. Bajo estas líneas te contamos cómo puedes saber si tu procesador es compatible con esta actualización.

Qué es POPCNT/SSE4.2 y por qué es importante para Windows 11

Microsoft quiere cerciorarse de que los sistemas que instalan Windows 11 24H2 cuentan con una serie de especificaciones clave para el funcionamiento de su software, animando además a actualizar el equipo para obtener mayor seguridad. Hasta el momento, los requisitos como TPM 2.0 o Secure Boot se podían eludir fácilmente mediante programas de terceros como Rufus y similares. Sin embargo, no todos los requisitos son evitables por parte de estas milagrosas herramientas.

Requisitos oficiales para instalar Windows 11. Imagen: Microsoft

Microsoft indica que, para instalar Windows 11 24H2, nuestro procesador debe ser compatible con un set específico de instrucciones. Este es Popcnt/SSE4.2. Que nuestra CPU no tenga compatibilidad con este set de instrucciones implica que no podremos disfrutar de Windows 11, pero ni siquiera de los últimos drivers de una tarjeta gráfica NVIDIA, ya que la compañía también admitió que dejó de ofrecer soporte para aquellos procesadores que no ofreciesen compatibilidad con este set de instrucciones.

La instrucción POPCNT forma parte del conjunto de instrucciones SSE4.2. Se utiliza para contar la cantidad de bits "1" en el valor binario de un número. Esto es útil en diversas aplicaciones que requieren operaciones de conteo rápido de bits, como la criptografía, compresión de datos, algoritmos de gráficos y otras operaciones matemáticas que involucran procesamiento de datos a nivel binario. Generalmente, los procesadores lanzados antes de 2008/2009, no son compatibles con este set de instrucciones, años donde se comenzaron a implementar en las CPUs más modernas.

Cómo comprobar si tu CPU es compatible con Windows 11 24H2

Para saber si tu procesador es compatible con este set de instrucciones antes de actualizar a Windows 11, puedes conocer este detalle mediante herramientas de información y monitorización de hardware como CPU-Z o HWiNFO. Al ejecutar alguna de estas aplicaciones, en la fila de instrucciones, “SSE4.2” debe aparecer como compatible o en verde. Si no es así, quiere decir que tu CPU no es compatible, y por lo tanto, no podrás instalar Windows 11.

También puedes echarle un ojo a la lista de Microsoft de procesadores AMD, Intel o Qualcomm compatibles.

La obsolescencia de Windows 11 comienza a cobrarse las primeras víctimas. Windows 11 21H2 y 22H2 ya no es compatible con las actualizaciones de seguridad de Microsoft, por lo que, como mínimo, debemos de contar con la versión 23H2 de Windows 11 para seguir optando a actualizaciones de seguridad críticas del sistema. Este ciclo es de dos años para actualizaciones de características importantes como estas en versiones Home y Pro, y 3 años para las versiones de Educación y Business.

Imagen de portada | Rui Silvestre

En Genbeta | Se gasta 12.000 euros en el PC gaming más caro del mundo y aprende una valiosa lección: hay cosas que el dinero no puede comprar