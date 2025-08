Esta web es una mina para la productividad: más de 100 herramientas gratis y de código abierto que puedes usar sin instalar nada

No hace muchos años que tenía el ordenador repleto de software que adquiría o descargaba para tareas que hacía de vez en cuando: unir un PDF, preparar GIFs, recortar un vídeo...afortunadamente hay unas cuantas apps de mucha calidad y gratis, pero no siempre he tenido tanta suerte y me ha tocado pasar por caja. No sé tú, pero a mí me da bastante rabia comprar software para cosas que uso de ciento a viento.

La otra opción pasaba por rebuscar en la web hasta encontrar páginas que me permitieran hacerlo a coste cero aunque eso sí, normalmente bastante limitadas. Por eso cuando encuentras una web tan completa, de código abierto y gratis, hay que guardarla en Favoritos del navegador como si fuera un tesoro, porque de hecho lo es.

Esta web es la navaja suiza para tareas de todo tipo

La web en cuestión es Omnitools.app y su apariencia sencilla y funcional se agradece mucho para no complicarse: un buscador arriba del todo si tienes claro a lo que vas, una pequeña lista de funciones habituales y más abajo, categorías por las que navegar. Si cambias el idioma a 'Español', más fácil todavía entender qué hacen sus más de 100 funciones (eso sí, la traducción es parcial y conforme avanzas es habitual encontrarse cosas en inglés).

En mi opinión ese aspecto sobrio favorece esa navegación tan necesaria sin perderse con ruido en forma de banners, colores o anuncios porque no, no tiene ni un solo anuncio. Qué maravilla. Esta completísima iniciativa es de código abierto y emplea una licencia MIT.

Aquí tienes la lista completa de categorías:

Herramientas de imagen

Herramientas de PDF

Herramientas de texto

Herramientas de vídeo

Herramientas de tiempo

Herramientas de audio

Herramientas JSON

Herramientas de lista

Herramientas CSV

Herramientas numéricas

Herramientas PNG

Herramientas XML

Herramientas GIF

No obstante, si eres dev y no quieres ver tantas, siempre puedes tocar sobre el filtro pertinente para quedarte solo con las útiles para el desempeño de tu profesión. Si por ejemplo entramos en 'Ver todo herramientas de imagen' del cajetín correspondiente se abre un nuevo listado con 12 funciones, entre ellas recortar, editar, eliminar fondo, cambiar la opacidad, eliminar fondo o convertir formatos.

Además el funcionamiento es de lo más intuitivo y sin necesidad de registrarse, iniciar sesión ni usos limitados o con marcas de agua. ¿Que quieres quitar el fondo de una imagen? Pues vas a la función en cuestión, arrastras la imagen que quieres editar (o la subes tocando en 'Importar desde archivo') y en pocos segundos la tienes lista para descargar.

