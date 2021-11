La llegada de un Firefox "recortado" a la Tienda de Windows 10 y 11 muestra lo mejor y lo peor de la Microsoft Store

Mozilla ha estrenado hoy su versión de Firefox para la Store de Windows 11 y 10. De esta forma, los usuarios tendrán un nuevo método para descargar este popular navegador.

La tienda cambia a mejor, pero aún le queda camino

Con Windows 11, Microsoft está cediendo en algunas de sus políticas, y un claro ejemplo es en su tienda. Y es que antaño no se podía descargar un navegador que no estuviera basado en EdgeHTML. Sin embargo, las cosas han cambiado desde que Edge utiliza ahora Chromium. Esto no es todo, ya que también había trabas para descargar aplicaciones que no fueran Win32, algo que Microsoft ha solucionado con su nueva tienda.

Con Firefox ahora en la Microsoft Store, se ha abierto la veda para la llegada de otros navegadores web populares. Además, la aplicación se actualiza a través de los servidores de Microsoft, lo que conlleva a aceptar su proceso de aprobación de aplicaciones.

Aunque la Microsoft Store parece estar yendo hacia un buen camino, aún falta mucho trabajo por hacer. Y es que aún vemos aplicaciones indeseables en los resultados de búsqueda, y la experiencia a la hora de instalar y actualizar apps sigue dejando que desear.

Un Firefox más difícil de establecer como predeterminado

Al tener Firefox a un mayor alcance, los usuarios ya ni siquiera tendrán que abrir Edge para instalar un navegador diferente. Microsoft dificultó aún más la posibilidad de establecer otro navegador como predeterminado en Windows 11, sin embargo Mozilla realizó una labor de ingeniería inversa para establecer su navegador como predeterminado con tan solo un click al instalar Firefox. No obstante, todo apunta a que esta utilidad no está disponible en la versión de la Microsoft Store.

Sin conocer aún los motivos de esta decisión, existe la posibilidad de que Microsoft rechazara su sencillo proceso para establecer como predeterminado su navegador.

No es el único navegador popular en la tienda de Microsoft

Firefox no es el único navegador conocido que ha llegado a la Store de Microsoft. Y es que desde hace unas semanas conocíamos que Opera también se había unido a la tienda de Windows 11. No obstante, en este caso el navegador se actualiza a través de fuentes externas y no desde los propios servidores de Microsoft, una opción ahora disponible en la nueva versión de la tienda.

