Ya no es sólo Movistar: estas operadoras también ofrecen ya tus datos a los anunciantes si aceptas esta 'supercookie'

La publicidad digital en España vive una transformación silenciosa pero profunda. Lo que hasta hace poco era exclusivo de Movistar, ahora se extiende a Orange, Jazztel y Simyo, que han empezado a implementar en sus conexiones de fibra la llamada "supercookie" de Utiq.

Esta tecnología, defendida por las telecos como un sistema más transparente y regulado de personalización publicitaria, abre la puerta a que millones de usuarios entren (en muchos casos, sin darse cuenta) en un nuevo ecosistema de anuncios dirigidos.

Qué es Utiq (y por qué se la llama "supercookie")

Utiq es un sistema de identificación publicitaria impulsado desde el sector de las telecomunicaciones (de hecho, nació como un invento de Vodafone) que vincula un identificador único al usuario cuando éste acepta un aviso en una web o app compatible.

Ese identificador se genera a partir de un proceso de intercambio con la operadora llamado Network Signal, y se declara anónimo... aunque todos sabemos qué ocurre con eso de las anonimizaciones.

Se la apoda "supercookie" porque, a diferencia de las cookies tradicionales que viven en tu navegador, Utiq se integra a nivel de conexión (la red que te da tu operadora): sus responsables recalcan que no funciona sin consentimiento explícito y que está pensada como alternativa en un contexto en el que las cookies de terceros desaparecen de los navegadores.

Cómo funciona paso a paso

Entras en una web compatible y aparece un banner de Utiq pidiendo permiso. Si aceptas, la web envía tu IP a la operadora, ésta devuelve un Network Signal y, a partir de ahí, se generan identificadores únicos que permiten que las plataformas publicitarias te reconozcan en futuras visitas desde esa conexión.

Los autores del sistema subrayan dos cosas:

Los identificadores se consideran anónimos y no revelan tu identidad real .

y . Dicen no guardar un historial detallado de tu navegación; te perfilan de forma temporal para campañas más relevantes.

Dónde está activo: cronología y operadores

Verano de 2022 : primeras pruebas en España en móvil (Movistar y Orange), más tarde se suman Jazztel, Simyo y Vodafone (siempre en redes móviles).

: primeras pruebas en España en (Movistar y Orange), más tarde se suman (siempre en redes móviles). Febrero de 2025 : Utiq salta a la banda ancha fija ; Movistar es la primera en activarlo en fibra .

: Utiq ; es la primera en activarlo en . Ahora: además de Movistar, la web de Utiq desvela que Orange, Jazztel y Simyo lo han activado en sus líneas de fibra; Vodafone participa sobre todo en móvil.

Qué "das" exactamente si aceptas

Si pulsas “Aceptar” en el banner de Utiq, autorizas a que, desde esa línea de fibra, se comparta con los sistemas publicitarios un identificador único derivado del Network Signal de tu operadora, no tu nombre ni DNI. Ese identificador permite medir y personalizar campañas.

Para las operadoras, Utiq habilita una nueva vía de ingresos en el ecosistema publicitario a medida que desaparecen las cookies de terceros.

Qué verás tú en la práctica

Un banner de Utiq muy parecido a los de cookies, que pide consentimiento la primera vez que una web compatible detecta que tu línea está habilitada. Ojo: es fácil confundirlo con el típico aviso de cookies y aceptarlo por error. Si no quieres participar, no pulses "Aceptar".

Cómo desactivarlo (o evitarlo) de forma sencilla

Tienes dos opciones principales:

Rechazar el banner cuando aparezca. Entrar en el Consent Hub de Utiq y deshabilitarlo para tu línea por un plazo de un año. Transcurrido ese periodo, se reactivará y en algún momento volverá a pedirte permiso.

