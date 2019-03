Safari es el primer navegador importante en eliminar el soporte a ‘Do Not Track’, curiosamente en “pro de la privacidad”

En la última actualización de macOS Mojave 10.14.4, una de las novedades incluídas para Safari, es la eliminación de la compatibilidad con el estándar 'Do Not Track', Apple es la primera en deshacerse de la función en su navegador y lo hace, aunque suene irónico, para evitar el rastreo.

A principios de febrero les explicábamos un poco por qué el 'Do Not Track' (DNT) de los navegadores estaba muerto, esta función que incluyen todos los navegadore más importantes, sirve para pedir a los sitios web que no nos rastreen, pero esto carece de sentido cada vez más y aparte es contraproducente.

Nadie respeta la petición de DNT, así que tiene poco sentido usarlo

El DNT es eso, una petición del usuario, nadie obliga a ninguna web que visitamos a cumplir con la petición, y de hecho, la mayoría no la respeta. El estándar fue retirado por la W3C recientemente y básicamente está obsoleto, y con razón, ya que además de no hacer nada, puede servir para lo que se supone que queremos evitar: seguimiento.

Como lo explica la misma Apple: eliminan la compatibilidad con el estándar obsoleto para evitar su uso como variable de identificación mediante huellas digitales (fingerprinting).

Para reemplazar el DNT de Safari por algo más útil, se añade en cambio función de prevención inteligente de rastreo. El DNT, cuando se encuentra activo en el navegador, se convierte en una variable más que puede ser usada para identificarnos usando técnicas de fingerprinting.

Es probable que otros navegadores como Chrome y Firefox terminen eliminando el soporte para DNT próximamente, pero de momento es algo que solo ha implementado Safari. Si tienes esta función activa en tu navegador, recuerda que no solo sirve de poco o nada, sino que es otro trocito de información sobre tus hábitos de navegación que se puede usar para crear tu huella digital única cuando usas la web.