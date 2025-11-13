El caos de Hacienda con Verifactu tiene letra pequeña: los autónomos podrán evitarlo con una simple factura en Excel

A partir de 2026, PYMES y autónomos deberán adaptarse al nuevo sistema de verificación de facturas que prepara la Agencia Tributaria. Se trata de VeriFactu, incluido dentro de la Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude. Con ella, la Administración busca estandarizar la emisión de facturas y facilitar su verificación. Con ella, afirman, buscan asegurar la trazabilidad y transparencia de los datos de facturación, además de evitar el uso de programas que permitan una doble contabilidad.

VeriFactu no es un programa de facturación en sí mismo. sino un sistema tecnológico que se integrará en los SIF (Sistemas Informáticos de Facturación). Estos sistemas generarán un registro automático por cada factura emitida o modificada, que será enviado a Hacienda "de forma segura". Así cada operación quedará registrada, incluso si se cancela. Además, las facturas no podrán modificarse una vez emitidas y todas incluirán un código QR para que los clientes puedan verificar su autenticidad. Sí, un pequeño Gran Hermano.

Una implantación progresiva. Las empresas estarán obligadas a usarlo a partir del 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos tendrán hasta el 1 de julio del mismo año para adaptarse. En ambos casos, las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 150.000 euros.

Fuera del sistema quedan las empresas que ya usan el SII (Suministro Inmediato de Información), que comunican su facturación en tiempo real, y las que operan en el País Vasco, donde existe un sistema propio llamado TicketBAI.

Excepciones para los autónomos. No tendrán que usar VeriFactu quienes estén en módulos o recargo de equivalencia, siempre que no emitan facturas completas, ni los acogidos al Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca cuando los recibos sean emitidos por el comprador. Además, la Agencia Tributaria ha aclarado uno de los puntos que más confusión estaba generando: no todos los métodos digitales de facturación obligan a aplicar VeriFactu.

Cuándo no hay que que adaptarse a Verifactu. Si un negocio utiliza programas como Word o Excel solo para introducir, imprimir o conservar los datos de las facturas, no se considera que esté empleando un sistema informático de facturación. Así que, para los autónomos que se encuentren en ese caso, no hay obligación de implementar el nuevo sistema. Pero.

La excepción de la excepción. Sin embargo, si el archivo de Excel incluye automatizaciones típicas, como fórmulas, macros o conexiones con otros programas, entonces sí entra dentro de la categoría de SIF y deberá cumplir con el nuevo estándar.

La Agencia Tributaria ofrece una aplicación gratuita para generar facturas compatibles con el sistema, evitando que los autónomos y pequeñas empresas tengan que contratar software adicional.

Imagen | Towfiqu barbhuiya en Unsplash para montaje

