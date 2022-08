Amazon te permite establecer un recordatorio desde su web para que no se te pase la fecha de renovación del Prime: así funciona

Además de los envíos gratuitos en una gran selección de productos, Amazon Prime cuenta con muchas ventajas, entre ellas su catálogo de series y películas en Prime Vídeo, juegos gratuitos cada mes y una suscripción gratuita a un canal con Twitch Prime, Amazon Music, Amazon Photos, y mucho más. Además, antes de pagar por el servicio, puedes obtener una prueba gratuita de 30 días. No obstante, si no te convence, siempre puedes cancelarla y ponerte un recordatorio para que no te cobren por ello.

Si sueles pagar por servicios de suscripción, seguramente hayas puesto más de una alarma en tu teléfono para acordarte de cuándo se renueva tu suscripción. No obstante, desde Amazon nos facilitan aún más esta tarea. Y es que puedes configurar un recordatorio desde la propia web y app de Amazon para que no se te pase de que pronto te cobrarán por ello. En este artículo te enseñamos cómo hacerlo.

Cómo configurar un recordatorio para la suscripción a Amazon Prime

Amazon ofrece multitud de beneficios, aunque debido a sus usuales incrementos en el precio de su suscripción, es comprensible que muchos opten por cancelarla. Sea cual sea la razón, desde Amazon podemos configurar un recordatorio para saber cuándo nos volverán a cobrar por el Prime.

Para establecer un aviso de renovación de la suscripción a Amazon Prime, lo único que tenemos que hacer es abrir la web de Amazon en nuestro navegador, iniciar sesión si no lo hemos hecho ya, y en la sección de 'Cuenta y listas' de la parte superior derecha seleccionamos 'Mi suscripción a Amazon Prime'.

Una vez en esta página, podemos ver el estado de nuestra suscripción, los beneficios que contamos al ser miembros de Amazon Prime, y distintas opciones de configuración. Lo que nos interesa a nosotros es ir a la pestaña de 'Gestionar suscripción' en la parte de arriba. Al hacer esto, aparecerá un menú desplegable en el que podemos marcar la casilla 'Enviarme un recordatorio el X'.

Como bien explica en la opción, el recordatorio nos avisará con tres días de antelación de cuando termine el plazo de nuestra suscripción, para así tener algo de margen por si surge algún problema. Este recordatorio llegará tanto a nuestro correo, como a través de las notificaciones de nuestro teléfono móvil si tenemos la app de Amazon instalada.

Si queremos hacerlo desde la app de Amazon para móviles, también podemos. Y es que basta con ir a la app, presionar en el icono de nuestra perfil y entrar a 'Mi cuenta'. Una vez aquí, tan solo tenemos que repetir el mismo proceso que hemos mencionado para la web.