Cómo solicitar un informe de cualquier vehículo en la DGT gratis: evita estafas al comprar de segunda mano

Seguro que en muchas ocasiones el hecho de comprar un coche de segunda mano te ha echado atrás por si viene con alguna sorpresa incluida. Un embargo, una sanción de la DGT o incluso que esté precintado puede hacer que no puedas disfrutar de tu nuevo coche. Es por ello, que antes de hacer esta transacción es vital solicitar un informe para consultar estas cargas ante la DGT. En este caso, se puede optar por la opción gratuita, pero poco detallada, o la de pago y muy detallada.

Para realizar este proceso de consulta a través de la web de la DGT o con la aplicación miDGT es necesario contar con certificado digital o registro en el sistema Cl@ve. Esto se debe a que para acceder a esta información de un vehículo que al final no es tuyo se debe contar con la correspondiente identificación.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Consultar el informe gratuito de cualquier vehículo

En un primer momento, es recomendable optar por solicitar el informe resumido de la DGT, por el cual no hay que pagar absolutamente nada. El problema que se presenta es que ofrece muy poca información al introducir la matrícula de un vehículo. Únicamente se mostrará si tiene o no incidencias activas el vehículo, pero sin dar detalles. En el caso de que no tenga ninguna carga aparecerá en verde y no deberás seguir indagando. Pero si aparece una alerta querrás saber si se trata de una incidencia con multas, embargos o precintos, vas a tener que optar por el informe de pago.

Se puede decir que actúa como un filtro para saber si te merece la pena o no hacer el pago para el informe más extenso. En el caso de que en este caso no salga ningún incidente te los vas a poder ahorrar ya estará todo correcto, pero si no vas a tener que pasar a una instancia superior antes de realizar la compra.

Para poder realizar esta consulta, lo primero es acceder la Sede Electrónica de la DGT. En la parte superior vas a encontrar numerosas pestañas, y te va a interesar situarte sobre Vehículo y en el desplegable pulsarás sobre Informe de vehículos.

Seguidamente se abrirá una página con toda la información relacionada con este trámite que es recomendable leer siempre antes de iniciarlo. Una vez hecho, en la parte superior pulsa en Informe reducido.

En este caso, como hemos comentado anteriormente, vas a tener que identificarte con uno de los métodos que hemos comentado anteriormente. Es recomendable tenerlo siempre listo, ya que en muchas ocasiones cuando se falla de certificado se puede provocar el bloqueo de la web.

Pero una vez identificado, vas a acceder a un formulario en el que solicitar este informe. Lo único que vas a tener que introducir es la matrícula del vehículo a consultar (que puede ser también el tuyo propio). Cuando tengas la matrícula introducida, pulsarás en Consultar.

Al momento aparecerá una ventana con información del vehículo básica como la marca, el modelo, la fecha de primera matriculación y también el tipo de combustible. En la parte inferior aparecerá** un icono en verde si no tiene ninguna incidencia reportada ante la DGT, pero si aparece naranja es que algo está ocurriendo. En estos casos, la DGT informa de que se debe obtener un informe completo para verificar si existen embargos, precintos, procedimientos concursales o una carga administrativa y judicial.

En definitiva, todos estos pasos son vitales antes de realizar la compra de cualquier tipo de vehículo. Te puedes ahorrar muchos sufrimientos de cabeza posteriormente a la compra, que es donde comienzan a emerger todos estos problemas. Hay que tener en cuenta que siempre hay que desconfiar a la hora de comprar cualquier cosa de segunda mano

En Genbeta | Cómo cambiar tu dirección de la DGT, la Policía, Hacienda y la Seguridad Social en un solo paso online