Este simulador del SEPE te dice el paro que te quedaría si pierdes el trabajo hoy

A diario son muchas las personas que se quedan sin trabajo, ya sea por terminar la relación laboral o por un despido. En estos casos, el estrés sufrido puede llegar a ser brutal. Es por ello, que se puede solicitar, siempre que se cumplan los requisitos de la ley, una prestación por desempleo o comúnmente llamada paro. Antes de iniciar la tramitación, puede que tengas muchas dudas acerca de la cuantía que vas a poder recibir y durante cuánto tiempo.

En este caso, se puede hacer uso de un simulador para tener una idea de cuánto se va a cobrar. La herramienta que se puede encontrar en la web del SEPE es completamente accesible a cualquier persona. Esto quiere decir, que no es necesario contar con certificado digital o sistema Cl@ve para acceder a él. Únicamente vas a tener que contar con tu historia laboral a mano y la última nómina para poder consultar la cuantía de contingencias profesionales.

Calculando tu futuro paro en el SEPE

Hay que tener en cuenta que aunque no hayas terminado de trabajar, también puedes hacer esta estimación por si estás pensando en dejar tu actual empresa. Una vez tienes la nómina en la mano más reciente, simplemente vas a tener que acceder a la Sede Electrónica del SEPE. Y en la parte superior deberás pulsar en Procedimientos y servicios, seguido de Personas.

Al momento aparecerá una amplia lista de trámites que se pueden realizar con la administración pública. En este caso te va a interesar pulsar sobre el apartado que dice Haga una simulación del cálculo de su prestación, que se encuentra en la mitad de la lista.

Al acceder, se va a dar información sobre el trámite que se va a iniciar con la aplicación. Recuerda que simplemente se van a tener que contestar una serie de preguntas para saber si tienes derecho a la prestación, aunque no tiene carácter vinculante.

Esto quiere decir que al no realizar ninguna comprobación de esos datos, no tienen validez alguna y sirve únicamente como una estimación antes de acudir a solicitarlo ante el SEPE. Igualmente, únicamente se contempla la prestación por finalización de contrato o por agotamiento de prestación contributiva. Una vez has leído esta información simplemente se tendrá que pulsar en Programa de autocálculo de la prestación.

El primer paso que se presenta es elegir entre las opciones Ha finalizado su contrato y desea acceder a una prestación o Ha agotado la prestación contributiva por desempleo. Es importante marcar la opción correcta, ya que la cuantía se podrá ver modificada con mucha diferencia.

Seguidamente, se inicia un test con varias preguntas sobre tu trayectoria laboral. La primera es la fecha de finalización de la única relación laboral, contando también las vacaciones que se tenían pendientes. A continuación se preguntará si se ha percibido una prestación en los seis años anteriores al fin de la relación laboral. Los siguientes pasos mostrarán el tiempo trabajado entre dos fechas concretas que se estila en el encabezado. Esto es algo que se puede consultar, por ejemplo, en la vida laboral del empleado.

En la pregunta número seis, se deberá introducir el importe de las bases de cotización de contingencias profesionales. Este valor se puede introducir de manera específica de cómo aparece en la propia nómina (normalmente en la parte inferior de esta). Esto será determinante para poder aplicar los porcentajes que darán como resultado la cuantía del paro.

En definitiva, toda una serie de datos que son muy específicos que van a servir para introducirlos en el algoritmo que hace uso el SEPE para calcular la prestación. Al final de este proceso también se solicitan datos como por ejemplo el número de hijos o si se trabaja a tiempo parcial en los últimos 180 días.

Al finalizar todas estas preguntas, aparecerá un texto muy detallado de la prestación que se va a poder percibir acorde a las respuestas que has dado. En este caso se informa tanto de los meses de duración a los que se tiene derecho, así como la cuantía durante los primeros 6 meses, y en el resto de la percepción.

Tal es el detalle, que también se puede visualizar el valor de IRPF que se irá descontando acorde a los impuestos establecidos por la legislación actual. Además, se anima a poder pedir la cita o realizar el trámite por internet para conseguir la consiguiente revisión de todos estos datos para iniciar el pago entre el día 10 y 15 de cada mes.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2022.

