Los mejores programas gratis para detectar plagios

Con Internet y toda la información a la que podemos acceder constantemente no parece muy fácil saber si un texto es realmente original o copiado o saber si alguien está copiando una creación nuestra sin citarnos.

Por ejemplo, para docentes, cuando mandan un trabajo a sus estudiantes, estos podrían enviarles un texto plagiado sin que el profesor lo sepa a la hora de calificar. O quienes tengan una empresa de marketing les interesa publicar artículos originales y no saben si todos sus autores están cumpliendo con esto.

Hay muchas soluciones que usan las universidades, pero comúnmente son de pago, como es el caso de Turnitin.com. Pero también hay webs gratuitas para este fin y programas gratis que pueden ayudar a detectar plagios.

Incluso Microsoft Word ha implementado un detector de plagio basado en Bing para ayudar a las personas dedicadas a escribir, tanto por estudios como por trabajo, a aumentar la originalidad de sus textos y aprender sobre las formas de atribución más apropiadas a través de herramientas que facilitan la inserción de citas relevantes.

Hay muchos programas que según han ido mejorando sus capacidades, se han hecho de pago como es el caso de Viper, muy reconocido. Ahora vamos a conocer diversos programas gratis para detectar plagios:

Un vistazo a… 11 WEBS para DESCARGAR EBOOKS GRATIS para tu KINDLE Xataka TV

Plagiarisma.net

Esta herramienta puede detectar plagios en más de 190 idiomas, según dicen. Es una herramienta muy sencilla. Funciona en Windows, Android, BlackBerry, Moodle y Web. Es compatible con Google, Yahoo, Bing, Scholar y Books. Solo tienes que agarrar un texto y ponerlo sobre el recuadro que aparece anda más que abres la página. Ellos indican que no almacenan el contenido que subas (lo que se traduce a que mantiene esa privacidad). Si no te registras solo puedes comprobar que no haya nada en Bing. Para comprobar Google tienes que registrarte.

Tras hacer la comprobación te llega a decir en cuántas fuentes más aparece un texto igual o muy similar. Y te dice qué porcentaje tiene de único tu texto, porque el objetivo es que tú tampoco llegues a plagiar incluso sin saber que lo estás haciendo. También si te registras te da información más detallada.

Plagium

Este es un servicio de pago, pero te permite una comprobación al día de hasta 1.000 caracteres, lo que hace que sea una herramienta limitada, cuando usas su servicio gratuito, pero puede servirte si tienes poco que comprobar y si no quieres hacer una "búsqueda profunda", para lo que también te tienes que registrar.

Como ellos mismos explican en la web, Plagium es un servicio en propiedad de Septet Systems Inc, una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de búsqueda de información para consumidores finales, empresas, gobiernos, académicos y del área de la salud. El proceso de búsqueda es lento aunque solo compruebes textos cortos. Si no encuentra nada similar te dirá que Plagium no encontró documentos haciendo uso del texto que ingresó.

Plag.es

En Plag.es es obligatorio registrarse y, a diferencia de las dos anteriores, no subes el texto copiado y pegado, sino que tienes que subir un documento. Te da un puntaje del riesgo de que un texto sea plagio y sirve incluso para archivos con más de cien páginas.

Este verificador de plagio es gratuito para fines educativos. Los profesores, conferencistas, profesores de escuelas y universidades de todo el mundo pueden utilizar estos servicios de forma gratuita. Para usuarios estándar también tiene su versión gratuita pero en funcionalidad parcial y no total.

Edubirdie

Edubirdie es una web donde puedes encontrar a personas que realicen trabajos de escritura como ensayos y que integra una herramienta para poder comprobar plagios de una forma sencilla y gratuita. Es interesante que además de verificar que el contenido sea original, te indica errores ortográficos y tipográficos que deben corregirse.

No necesitas registro. Tienes que subir un documento en uno de estos formatos: .doc, .docx o .txt y seleccionar qué tipo de documentos es: si es una web, un ensayo o un resumen. Se considera plagio reformular las palabras de otro autor y utilizarlas sin atribución en tu ensayo; crear fuentes inexistentes y citarlas; parafrasear, es decir, reescribir el texto con otras palabras y no citarlo y, claro está, copiar deliberadamente las palabras o la idea de otro autor en una tarea sin proporcionar ningún tipo de reconocimiento.

Copyleaks

Esta es una herramienta que te ofrece 10 escaneos gratuitos al mes. Es decir, que si tienes que comprobar una alta cantidad de textos todos los meses, Copyleaks no sería tu herramienta, pero si sólo necesitas menos de 10 al mes, puedes usar esta web. Para más hay que pagar. Lo primero es indicar si es para uso particular o si perteneces a una entidad educativa o para una empresa.

Explican sus creadores que Copyleaks es una plataforma integral de detección de plagio que realiza búsquedas exhaustivas en Internet y en diversas bases de datos. Con "nuestro software de IA, puede escanear documentos, texto sin procesar, código y URLs en más de 100 idiomas, completado con un informe detallado de los hallazgos de cada escaneo. A través de nuestras integraciones LTI y API, también apoyamos a las organizaciones en la protección contra la violación de los derechos de autor y el plagio académico".

Plagiarism Checker by Grammarly

El comprobador de plagio de Grammarly puede detectar el plagio de miles de millones de páginas web, así como de las bases de datos académicas de ProQuest. Nuestra comprobación de plagio gratuita le dirá si su texto contiene o no contenido duplicado.

El comprobador de plagio forma parte de una Grammarly, que es aplicación de escritura que ofrece comentarios sobre errores gramáticos y ortográficos y cuestiones de estilo más complejas, como la elección de palabras y demás.