La Unión Europea ofrece 35.000 bonos para viajar gratis por Europa: requisitos y cómo solicitarlo

Desde la Comisión Europea han abierto un nuevo plazo para solicitar sus bonos de trenes gratuitos a través del programa DiscoverEU. La idea es que los beneficiados puedan viajar a cualquier país del continente gratis y con diversos descuentos en alojamientos, locales y visitas culturales a través del carnet Joven Europeo.

En total, el organismo repartirá unos 35.000 bonos de viaje gratuito y precio reducido. Bajo estas líneas te contamos cuáles son los requisitos y qué necesitas para solicitar este bono de viaje gratuito.

¿Cómo funciona el programa de DiscoverEU?

Este programa financiado por la Unión Europea se engloba dentro de Erasmus+, que ofrece la posibilidad de viajar por los países miembros a todos los jóvenes que han cumplido 18 años (o van a cumplirlos en el año de solicitud).

Aquellos que estén interesados, deben saber que el organismo repartirá un total de 35.000 bonos a todos los jóvenes europeos. En España, la cifra se reduce a 3.476 bonos a repartir entre todos los jóvenes que cumplan con los requisitos y hayan rellenado la solicitud. Para solicitarlos, debemos entrar al Portal Europeo de la Juventud y rellenar el formulario entre el 2 y el 16 de octubre de 2024. En caso de resultar seleccionado, podrás utilizar tu bono para hacer un viaje de entre 1 y 30 días de duración entre el 1 de marzo de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Los bonos están pensados para que los beneficiados prioricen el tren como medio de transporte. Sin embargo, puede haber excepciones, sobre todo para las personas que vivan en islas o en zonas remotas.

No es la primera vez que se realiza esta iniciativa, por lo que si ya fuiste beneficiario del bono de DiscoverEU en alguna edición anterior, no podrás solicitar nuevamente este bono, ya que el objetivo del programa es darle la oportunidad a los jóvenes que, justo cumplen 18 años, de viajar y conocer Europa.

Requisitos para solicitar el bono de viaje gratuito de DiscoverEU

Como decimos, estos bonos no son accesibles a todos los residentes de la unión. Están limitados a aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006 , para poder tener 18 años antes de que termine este año.

, para poder tener 18 años antes de que termine este año. Ser residentes de la Unión Europea (en alguno de los 27 miembros) o en uno de los países que se engloban dentro del programa Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía).

No haber recibido previamente el bono de viaje de DiscoverEU.

Pasos para solicitar el bono de viaje DiscoverEU

Para tener la oportunidad de ser seleccionado, lo primero que debemos hacer es entrar a la web del Portal Europeo de la Juventud. Aquí, además de poder acceder al trámite online, también tendrás toda la información y bases del programa.

Una vez hayas accedido, haz clic en ‘Presenta tu candidatura’ y rellena el formulario con todos tus datos. Aquí deberás introducir tu nacionalidad, fecha de nacimiento, correo electrónico y si contestar si viajas solo o acompañado. Cuando hayas completado los datos, te llegará un e-mail al que deberás de acceder para seguir con el proceso.

En este paso, será cuando tengas que rellenar el formulario con todos tus datos personales y de contacto, así como el carnet de identidad nacional o el pasaporte con el que viajarás. Junto a ello, también tendrás que responder a cinco preguntas sobre la Unión Europea, una medida que ayudará a la organización a repartir los bonos en base a la exactitud en la que se han contestado las preguntas hasta que se agote el presupuesto estipulado para el programa.

En el formulario también tendrás que indicar el viaje que tienes en mente, aunque este detalle es algo que podrás cambiar más adelante. Es importante guardar el número de tu candidatura y esperar a que llegue uno de los bonos que se reparten. En el caso de España, se ofrecen esta vez un total de 3.476 bonos. La Comisión Europea notificará a los usuarios sobre la selección sobre enero de 2025.

