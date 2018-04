Cazadores de Fakes: no, Kanye West no perdió 10 millones de seguidores por publicar un tweet pro Trump

Kanye West volvió a sorprendernos ayer con una sesión de tweets que van desde lo polémico hasta lo ridículo. En varios de estos tweets, el rapero estadounidense volvía a reafirmar su amor por Donald Trump:

"No tienes que estar de acuerdo con Trump pero la multitud no va a conseguir que no le quiera. Los dos somos energía de dragón. Él es mi hermano".

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

Twitter asegura que fueron "fluctuaciones"

Donald Trump respondió citando al tweet de Kanye, dándole las gracias a Kanye y afirmando que es "muy cool":

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de abril de 2018

La cosa no se quedó ahí, y Kanye continuó publicando una imagen de él con la famosa gorra de color rojo de la campaña a favor de Trump, llegando a mostrar una firmada por el propio presidente de los Estados Unidos.

we got love pic.twitter.com/Edk0WGscp6 — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

my MAGA hat is signed 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DrDHJybS8V — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

Obviamente, a muchos fans de Kanye no les gustó esta muestra de amor a un presidente que se ha esforzado por enojar a gran parte de sus ciudadanos. Fue entonces cuando se empezó a propagar en las redes sociales y medios que Kanye había perdido 10 millones de seguidores con ese tweet:

How to lose almost 10 million followers with a single tweet... pic.twitter.com/Jqsf9uvFWZ — Con. (@iamconnaugh) 25 de abril de 2018

Nos encontramos ante un rumor falso, o que está fundado en un fallo momentáneo de Twitter. Kanye West tenía alrededor de 27 millones de seguidores antes de publicar el tweet, y actualmente los sigue teniendo. Por si fuera poco, un responsable de Twitter ha confirmado a The Verge que Kanye sigue contando con esta cantidad de seguidores:

"Confirmamos que Kanye tiene actualmente 27 millones de seguidores. Cualquier fluctuación que la gente esté viendo tiene que ver con una inconsistencia que debería ser resuelta pronto".

Parece que Kanye sigue teniendo la "energía del dragón" y, tal y como dice en su polémico tweet, él no "esta de acuerdo con todo lo que hace la gente". Esto es lo que nos hace individuos. Tenemos el derecho de tener un pensamiento independiente".

