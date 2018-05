Facebook suspendió más de 200 apps por abusar de los datos de sus usuarios, pero no nos dice cuáles ni exactamente por qué

Tras el escándalo de Cambridge Analytica, que terminó con Mark Zuckerberg respondiendo preguntas frente al Senado de los Estados Unidos por el abuso que hizo la firma de los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, la empresa prometió que investigarían a todas las apps que tuvieron acceso a grandes cantidades de información de forma similar.

Como parte de esa investigación, una que sigue en marcha, en Facebook dicen haber revisado miles de apps y que alrededor de 200 han sido suspendidas, esto mientras se realiza una investigación aún más detallada para comprobar si esas aplicaciones de hecho usaron los datos de forma indebida.

Es importante recordar que hasta el 2014, año en el que Facebook cambió las políticas de su plataforma, las aplicaciones de terceros tenían básicamente acceso ilimitado a los datos personales de los usuarios de la red social, y muchos se aprovecharon de ello para abusar de esa información sin el consentimiento de los usuarios. Lo que hizo Cambridge Analytica.

Muy bien podrían haber cientos de casos como el de Cambridge Analytica esperando a ser descubiertos, pero Facebook ofrece la información a medias

Hace poco supimos que una de esas aplicaciones suspendidas fue la de CubeYou, que vendió información de hasta 45 millones de personas en todo el mundo recolectada por los investigadores de la Universidad de Cambridge en un proyecto que se suponía era de de investigación acádemica y sin fines de lucro.

Ahora, de las supuestas 200 apps suspendidas en esta fase de la investigación de Facebook, no sabemos nada, la empresa no ha ofrecido ningún tipo de información pública al respecto mientras dicen continuar investigando. No han especificado exactamente por qué han sido suspendidas, ni parecen haber comprobado que hayan obrado mal.

La transparencia no es el fuerte de Facebook

Facebook sigue teniendo problemas con el asunto de la transparencia. Ofrecen constantemente información a medias sobre sus esfuerzos, y hasta que sepamos más, podríamos asumir que ninguna app abusó de nuestra información personal en la red social o podríamos asumir que existen cientos de Cambridge Analytica esperando por ser descubiertos.

