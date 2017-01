Facebook trae su filtro de noticias falsas a Europa, aunque de momento empieza con Alemania

Después de que el pasado diciembre el gobierno alemán amenazase a Facebook con multas de hasta 500.000 euros por cada noticia filtrada si siguen sin demostrar eficacia contra ellas, la red social no ha tardado en reaccionar. Según el Financial Times, Facebook empezará a probar su sistema de filtrad de noticias falsas en el país germano.

De esta manera, los usuarios alemanes de Facebook empezarán a poder reportar las noticias que vean en la red social como falsas durante las próximas semanas. Las noticias reportadas Facebook las enviará a una empresa de "fact-checking" para comprobar su veracidad, y de demostrarse falsas serán marcadas para que todos los lectores sepan que lo son.

En diciembre, Facebook empezó a probar un nuevo sistema para que los usuarios reporten más fácilmente las noticias falsas que encontrasen en la red, y este sistema llegará por fin a Europa con las pruebas que serán iniciadas en Alemania. En la red social no han querido admitir que sea a causa de las amenazas recibidas, pero sigue siendo significativo que sea Alemania el país por el que empiecen.

Alemania se ha convertido en el país europeo que más está luchando porque Facebook controle su contenido, tanto los discursos de odio como las noticias falsas. De hecho, como os contamos, muchas de las medidas anunciadas por este país han acabado siendo tomadas por el resto de la Unión Europea, convirtiéndose en un auténtico motor a la hora de forzar cambios en la red social.

Miedo al efecto Trump

Según el Financial Times, parte de las motivaciones de Alemania para apretarle tanto las tuercas a Facebook está en que no quiere que las noticias falsas acaben influyendo en sus próximas elecciones como pasó en Estados Unidos. No son los únicos con este miedo, ya que países como Reino Unido también han expresado su preocupación.

Tras su primera incursión en Alemania, en Facebook han querido transmitir un mensaje de normalidad asegurando que estaba en sus planes iniciales el ir extendiendo esta funcionalidad. De esta manera, han asegurado que pronto dirán cuales son los próximos países que podrán empezar a probar este nuevo sistema de reporte.

