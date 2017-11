Instagram está probando cambios importantes: republicar, añadir GIFs a las Historias y mucho más

En The Next Web han descubierto una serie de novedades importantes que Instagram está probando en estos momentos. Puede que hayas visto alguno de estos cambios, y puede que no. Como siempre, este tipo de tests llegan primero a un grupo muy reducido de usuarios y para luego ver cuáles se implementan a escala global.

Eso quiere decir que no hay ninguna seguridad de que Instagram vaya a integrarlos, pero es bastante probable que muchos de ellos acaben en la aplicación tarde o temprano. Vamos a repasar esta gran lista de nuevas funcionalidades.

Poder hacer 'Regram'

Cuando ves algo que te gusta en Twitter o en Facebook, tienes la posibilidad de compartirlo con tus seguidores / contactos. Esto no ocurre en Instagram, y si quieres compartir la publicación de otra persona tienes que utilizar una aplicación de terceros.

Es una opción que muchos usuarios llevan pidiendo desde hace tiempo y, como vemos en la imagen superior, con un click ya podremos hacer que la imagen o vídeo de otra persona aparezca en nuestro perfil.

Obviamente, la llegada oficial de un botón de repost puede que también disguste a muchos usuarios, que verán como su feed cada vez está más inundado de más cosas que no ha pedido ver: publicidad, publicaciones de gente que no sigue, etc.

Añadir GIFs a las Historias

En los últimos años hemos visto como los buscadores de GIFs se integraban en todo tipo de aplicaciones: WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. En el vídeo inferior se puede comprobar cómo Instagram está probando una opción para buscar y añadir GIFs a las Historias.

Historias que no se eliminan para siempre

Las Historias llegaron como una clara respuesta a Snapchat. Eso significa que después de 24 horas se perderán para siempre, a no ser que las hayamos guardado manualmente en nuestro dispositivo.

En la imagen superior podemos ver una opción que nos permite archivar automáticamente todas las Historias. Se ha rumoreado muchas veces acerca de esta novedad, que llega meses después de la opción que nos permite archivar nuestras publicaciones.

Prueba la beta en iOS

Hasta ahora, la versión beta de Instagram solo estaba disponible en Android, significando que los usuarios de iOS no podían probar al mismo tiempo todas las novedades. Parece que dentro de muy poco abrirán este abanico, y los poseedores de un iPhone podrán dar feedback sobre nuevas funcionalidades.

Amigos cercanos

Otra opción de la que se lleva rumoreando bastante tiempo. En la imagen que aparece a continuación vemos un ajuste para añadir a alguien a "amigos cercanos". Eso significa que podremos crear una lista con nuestros contactos favoritos y compartir contenido solo con ellos.

Como vemos en la guía que nos enseña a utilizarlo, aparece una persona en una clínica compartiendo su experiencia con un grupo selecto de amigos. Curiosamente, dice que no notificarán a esas personas cuando las hayamos añadido al grupo.

Compartir con WhatsApp

Una opción que tiene toda la lógica. No olvidemos que WhatsApp también forma parte de la misma compañía: Facebook. Parece que los usuarios de iOS también podrían recibir pronto esta funcionalidad.

Y mucho más

Entre las novedades descubiertas, también se encuentra la opción de buscar los "mejores hashtags o emojis", seguir un hashtag para ver todas las publicaciones o Historias recientes, convertir las palabras en emojis:

Como vemos, son muchos cambios y algunos de ellos muy importantes. Desconocemos cuáles acabarán llegando oficialmente a la plataforma y cuándo lo harán. Que hayan aparecido a algunos usuarios es una buena señal, y no extrañaría que pronto llegue una actualización cargada de "novedades".

Trollea a tus amigos

Precisamente, hace unas horas anunciaban una nueva opción que ya está activa para los usuarios de Android y iOS. La han bautizado como "remix", y gracias a ella podemos tomar las imágenes que nos hayan enviado por mensaje privado y modificarlas.

De esta manera, podrás hacer que el selfie de tu amigo aparezca como fondo de tu escena, añadirle todo tipo de dibujos o emojis, etc. También puedes controlar cuántas veces puede ser visto tu mensaje, eligiendo entre "una vez" o "permitir repetición" antes de enviarlo.

