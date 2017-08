La reacción de Obama a Charlottesville es ya el tuit con más 'me gusta' de la historia

Desde que dejara la Casa Blanca el pasado mes de enero, Barack Obama usa muy poco su cuenta de Twitter. Sin embargo, lo acontecido en Charlottesville la semana pasada hizo que el expresidente de Estados Unidos publicara una imagen acompañada de una cita de Nelson Mandela rechazando el racismo o cualquier acto supremacista.

Cinco días después, ya es el tuit con más me gusta de la historia de la red social. En total, la publicación acumula más de tres millones de 'corazones'.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

El texto forma parte de una famosa cita de la autobiografía de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad, que copiamos y traducimos a continuación:

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” "Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y, si pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, porque el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario."

Aunque unas horas después que Obama, Donald Trump también se manifestó en su Twitter en contra del racismo y de la violencia.

Los tuits más compartidos de la historia

Según Favstar, una web que monitoriza Twitter, éstas son las publicaciones más retuiteadas desde su lanzamiento en julio de 2006 hasta la fecha:

Los nuggets de pollo

A día de hoy: 3.651.854 Retweets

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

El selfie en los Oscars

A día de hoy: 3.441.869 Retweets

Amor One Direction

A día de hoy: 2.568.721 Retweets

Always in my heart @Harry_Styles . Yours sincerely, Louis — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 2 de octubre de 2011

Amor en Indonesia y en todo el mundo

A día de hoy: 2.089.000 Retweets

Aunque ya borrada, esta imagen de DennyJA aún es una de las más compartidas en la red social

Obama y Charlottesville

A día de hoy: 1.225.174 Retweets

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017

elrubius, el español líder

Y si miramos en las publicaciones en español más compartidas en Twitter, elrubius se lleva la palma con su famosa LIMONADA.

A día de hoy: 1.420.601 Retweets

LIMONADA 🗿 — elrubius (@Rubiu5) 20 de agosto de 2016

