Mark Zuckerberg ha abierto la puerta a un Facebook de pago: ese puede ser el precio de la privacidad

Es una frase muy manida: "Tú eres el producto". Cuando no pagas por un servicio, una aplicación... el beneficio que obtienen sus responsables por ofrecerte sin coste su plataforma proviene de tu valor como usuario, generalmente por la información que proporcionas. Es el modelo de negocio principal de Facebook y de tantas otras compañías. Nada nuevo.

Ahora bien, ¿si existiese una versión de pago dejarían de compartir nuestros datos personales? Podría ser tras lo oído ayer en el Capitolio de EE. UU.

El máximo dirigente de Facebook, Mark Zuckerberg, testificó hace solamente unas horas ante el Senado estadounidense tras el escándalo de Cambridge Analytica. Fue un hecho histórico, sin duda. Hemos analizado su comparecencia a través de 23 frases y 9 respuesta y momentos memorables, pero queremos detenernos en un diálogo con el senador Nelson. En lo que fue la defensa de un modelo de negocio y la apertura de una puerta a un Facebook de pago que protegiese de otras maneras la información de sus usuarios.

I just asked Mark Zuckerberg if Facebook wants users to pay to not have their personal information used for targeted advertising, like his COO Sheryl Sandberg suggested on the @TODAYshow.



