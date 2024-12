"Me temblaba hasta la mano": Ibai ha contado la oferta que le hicieron para dejar Twitch y en qué plataforma estará más tiempo en 2025

En un directo que ha hecho esta tarde en Twitch, Ibai Llanos ha hablado de sus planes para 2025. Y no, no tienen que ver con su famoso y exitoso cambio físico, sino con los eventos que tiene preparados para el próximo curso o sobre la plataforma en la que seguirá retransmitiendo (y a la que dedicará más tiempo), algo que siempre ha generado muchos rumores, junto a si seguiría haciéndolo.

Y sí, en 2025 Ibai seguirá haciendo streams en su plataforma favorita, Twitch, que le ha visto crecer desde sus inicios retransmitiendo eSports en la LVP. Y seguirá no porque otros como Kick no lo hayan intentado, pues tal y como ha reconocido:

"Por si fuera poco, llegó Kick y me hizo así. Un maletinazo en la cara que a mí me estaba temblando hasta la mano. Eran incluso menos horas que Twitch, y era más del doble. No ha sido una cuestión de "los streamings están en decadencia". No, la verdad es que si te muy va bien, o si tienes una gran comunidad se sigue ganando mucho dinero".

Junto con la oferta de Kick, Twitch le ofreció mantener la condiciones para 2025. Y ahí seguirá, pero con grandes cambios: "Os vais a tener que acostumbrar a que a lo mejor durante dos meses no aparezca por aquí. Me voy a reducir casi 1000 horas de streaming al año".

Hasta ahora, afirma que estaba haciendo unas 1300-1400 horas de directo al año, y se quiere quedar unas 500 horas de directo al año. Estos cambios, recalca, no llegan por motivos económicos: "No ha sido una cuestión basada en lo económico porque en Twitch era lo mismo y en Kick era más del doble. Pero no. No no no no no. Kick no. No no no no no no. No lo veo para nada, no lo veo para nada".

Ibai dedicará más tiempo a YouTube que a Twitch en 2025, pero seguirá haciendo grandes eventos

Con cada vez más eventos y proyectos en su vida, Ibai ha querido repasar lo más importante, y esto es lo que ha confirmado:

Las 900 horas que dedicaba a Twitch se las lleva a YouTube . Quiere dedicarse mucho más a su canal de YouTube, como ha hecho con su periplo por El Camino de Santiago. Habrá eventos, contenidos con producción, contenidos en casa y de viajes, etc. " Nunca le he dedicado el tiempo que yo habría querido . Solo un 5-10% de mi tiempo. El 80% del contenido es resubido. La única vez que le he dedicado tiempo ha sido en el Camino de Santiago".

Las 900 horas que dedicaba a Twitch se las lleva a YouTube. Quiere dedicarse mucho más a su canal de YouTube, como ha hecho con su periplo por El Camino de Santiago. Habrá eventos, contenidos con producción, contenidos en casa y de viajes, etc. "Nunca le he dedicado el tiempo que yo habría querido. Solo un 5-10% de mi tiempo. El 80% del contenido es resubido. La única vez que le he dedicado tiempo ha sido en el Camino de Santiago".

La Velada del año 5: tras el nuevo exitazo en 2024, el gran evento por antonomasia en el mundo streamer volverá a celebrarse y emitirse en su canal de Twitch y en un lugar multitudinario. Aún no puede confirmar dónde y cuándo será (dice tener dos o tres opciones, aunque nada cerrado aún), pero sí que habrá unos siete directos alrededor, como el pesaje, entradas, artistas etc. Tampoco ha confirmado boxeadores.

Cambio físico: durante 2025, seguirá con el proceso del cambio físico, aunque ha afirmado que le gustaría acabarlo en algún momento, por ejemplo cuando cumpla un año, algo que ocurriría en junio de 2025.

No habrá Campanadas ni Ibainéfico pronto (pero sí evento para recaudar fondos para la DANA): Ibai ha decidido irse con su familia (no ha estado con ellos desde 2019). "Algo me ha tocado la fibra sensible", ha afirmado para explicar su decisión.

KOI y Porcinos siguen, pero sin él retransmitiendo todo: Ibai ha confirmado que seguirá presidiendo Porcinos FC en la Kings League, así como su club KOI de eSports. Seguirá ligado a ambos, pero sin retransmitir en directo. Eso quedará en manos de amigos como KNekro en la parte de KOI, y en manos de Guanyar por parte de la Kings League. Eso sí, seguirá en eventos importantes como el mercato.

Mundial de la Kings League: este evento veraniego en el que participará Porcinos FC sí será retransmitido por Ibai en su canal de Twitch.

: este evento veraniego en el que participará Porcinos FC sí será retransmitido por Ibai en su canal de Twitch. Habrá dos eventos importantes relacionados con los videojuegos con otros streamers.

