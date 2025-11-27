El Parlamento Europeo va a prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Suena bien hasta que lees la letra pequeña

El Parlamento Europeo ha dado un paso firme hacia una regulación más estricta del entorno digital para los menores. En una votación del día de ayer que recoge Politico, la Eurocámara ha respaldado un informe que solicita establecer en 16 años la edad mínima armonizada para acceder a redes sociales sin consentimiento paterno en toda la Unión Europea. Aunque la medida no es vinculante por ahora, marca el camino legislativo que Bruselas pretende seguir con futuras normativas como la Ley de Justicia Digital.

La propuesta, aprobada con una amplia mayoría de 483 votos a favor, busca terminar con la fragmentación actual donde cada país establece sus propios límites. La normal plantea que los menores de entre 13 y 16 años solo puedan registrarse con permiso explícito de sus padres, mientras que el acceso quedaría prohibido para los menores de 13 años.

Fin al scroll infinito y más responsabilidad para directivos. Más allá de la edad, el informe pone el foco en el diseño de las propias aplicaciones. Los europarlamentarios exigen que las plataformas eliminen por defecto las funciones consideradas adictivas. Esto incluye el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos y los bucles de recompensas, diseñados para retener la atención del usuario.

Un punto destacado del documento es la presión sobre las figuras de liderazgo de las Big Tech. La sugerencia es que altos ejecutivos, como Mark Zuckerberg o Elon Musk, puedan ser considerados personalmente responsables si sus compañías incumplen de manera grave y persistente las normas de protección al menor. Con esta cláusula, buscan evitar que las multas económicas sean consideradas como un coste operativo más.

Los retos técnicos y de privacidad. El principal obstáculo para llevar esto a la práctica reside en la verificación de edad. Para que una prohibición sea efectiva, las plataformas deben saber con certeza quién está al otro lado de la pantalla. Esto implica el desarrollo de sistemas de verificación que siendo precisos, no comprometan la privacidad de los usuarios. No, no es algo fácil de lograr.

Para esto, la Unión Europea apoya el uso de la cartera de identidad digital europea (eID). Pero esto plantea dudas sobre el anonimato en la red y la cantidad de datos personales que las plataformas tendrían que procesar para cumplir la norma, partiendo del hecho de que eID ya se considera un caballo de Troya. Así, como con Chat Control, se corre el riesgo de que, al intentar proteger a los menores, se acabe creando un sistema de vigilancia masiva para todos los usuarios, independientemente de su edad.

Competencia legal. Parte de los votos en contra provinieron de grupos que consideran que la educación y la regulación de la edad deben ser competencias nacionales, no comunitarias. En ese sentido, Dinamarca marcó el camino prohibiéndolas hasta los 15 años. Como siempre, la eficacia real de estas barreras es cuestionable: los usuarios más jóvenes suelen encontrar vías para eludir restricciones, como el uso de VPNs o la falsificación de fechas de nacimiento, si el sistema de verificación no es lo suficientemente robusto o si resulta demasiado intrusivo para los adultos.

La pelota está ahora en el techo de la Comisión Europea, que deberá ahora tomar el testigo y decidir cómo integrar estas peticiones en las próximas revisiones legislativas previstas para el año que viene.

