Ya puedes programar tweets y guardar borradores desde la web

A finales del año pasado Twitter anunció que llegaría una opción que nos permitiría programar los tweets de manera oficial. Esta opción comenzó a probarse a principios de este mes, y ahora por fin llega a todos los usuarios.

Además de permitirnos programar los tweets, la compañía también afirmó que esta nueva funcionalidad también incorpora la posibilidad de guardar borradores en la versión web (aunque sólo podrás verlos a través del navegador y no en las aplicaciones móviles).

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal — Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020

Disponible en la versión de escritorio

Para programar un tweet, simplemente tendrás que loguearte en tu cuenta desde el navegador, y en la ventana de componer una nueva publicación encontrarás un pequeño botón con forma de calendario.

Al pulsarlo, se desplegará un menú en el que podremos indicar el mes, el día, el año, la hora y el minuto exacto al que queremos que se publique (debajo nos recuerda la zona horaria que tenemos configurada).

Es interesante que justo debajo también hay un acceso directo que nos permite ver los tweets que tenemos programados y una pestaña en la que aparecerán los borradores que hayamos guardado.

Puede ser una buena opción para no olvidarnos de felicitar a alguien, anunciar cierto evento (algo que puede ser muy útil para artistas o empresas) o buscar el mejor momento para un tipo de contenido.