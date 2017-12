Puigdemont, la Policía, un grupo musical surcoreano... los ingredientes españoles de Twitter en 2017

Vale que todavía queda un mes por delante, que en casi cuatro semanas pueden pasar muchas cosas, pero el año tiene los días contados y toca hacer balance. Twitter, uno de los servicios más madrugadores en las recapitulaciones anuales, ha publicado su ya tradicional #ThisHappened, así que toca echarle un vistazo y ver qué nos ha dejado este 2017 tanto en España como en el resto mundo.

En la tierra de la paella —que no del arroz con cosas— se ha vivido de todo. Destacan desde Twitter España el más que descacharrante seguimiento de Eurovisión con numerosos memes, la conmoción que provocaron los atentados de Barcelona y Cambrils con ese grito unánime como respuesta, "no tinc por", la solidaridad con el colectivo LGTB, la lucha feminista o los damnificados por desastres naturales, así como el interés que generaron las misteriosas vacaciones de Manuel Bartual, el devenir de un pez llamado Pesesín al cuidado de un bloque de viviendas o la particular forma de apoyar de una madre a su hijo ciclista.

Pero hay más.

Los más mencionados, los más retuiteados...

En España, según los datos que maneja Twitter, las cuentas que han recibido un mayor número de menciones han sido la del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont (@KRLS), la del Cuerpo Nacional de Policía (@policia) y la de un popularísimo grupo surcoreano de hip-hop, @BTS_twt. Desde luego, un podio realmente variado.

Cataluña, por diferentes motivos, ha sido protagonista en Twitter

La lista sigue encontrándonos en la cuarta plaza a la Benemérita, @guardiacivil; en la quinta al Twitter del Partido Socialista Obrero Español, @PSOE; en la sexta a su líder, Pedro Sánchez (@sanchezcastejon); en la séptima al presidente del Gobierno, @marianorajoy; en la octava a su grupo político, el @PPopular; en la novena al líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias; y en la décima a un político catalán muy activo a la par que controvertido en la red social, @gabrielrufian.

Con los tuits más retuiteados en España, o más concretamente con "algunos de los tuits más retuiteados" como puntualizan desde Twitter, toca ponerse más serios. El primero de ellos lo publicó la Policía Nacional durante los atentados en Cataluña y en él pedían consideración en la difusión de fotografías del suceso.

🚩Por respeto a las víctimas y a sus familias, por favor, NO compartas imágenes de heridos en atropello de #Ramblas de Barcelona — Policía Nacional (@policia) 17 de agosto de 2017

El segundo más retuiteado es del periodista Jordi Évole, en el que opina sobre las actuaciones del Gobierno de España para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, mientras que el tercero más difundido lo firma el humorista Dani Mateo. En él, el colaborador de El Intermedio también se refiere a la actuación policial llevada a cabo durante la consulta no autorizada celebrada en Cataluña.

El jugador de fútbol Andrés Iniesta es el español con más seguidores en Twitter

En cuanto a volumen de seguidores, este año el jugador de fútbol @andresiniesta8 ha conseguido desbancar al cantante @AlejandroSanz como el español con más seguidores. El primero alcanza los 20,3 millones de followers, mientras que el artista madrileño se queda en 18,5. En el listado les siguen en tercera posición @3gerardpique con 17, en cuarta @RafaelNadal con 15,1 y en quinta @enriqueiglesias con 13,9.

Estas cifras, sin embargo, se ven superadas por las que alcanzan los dos equipos de fútbol con más seguidores del mundo: el @realmadrid con 27,8 millones de seguidores y el @FCBarcelona con 26 millones.

Los nuggets gratis que consiguen un récord

A nivel mundial, aquel famosísimo y compartidísimo selfie de los Óscar de Ellen DeGeneres ha quedado desbancado. Tenemos nuevo rey en el trono del tuit más reuiteado de la historia y es la inmensa necesidad de un hombre por obtener nuggets interminables. Carter Wilkenson y su campaña #NuggsforCarter han logrado batir el récord conseguido en 2014. ¡Larga vida al pollo frito!

It all started with the pursuit of free nuggets.



Check out the most Retweeted Tweet of 2017. #ThisHappened pic.twitter.com/7MeoPS5eEu — Twitter (@Twitter) 5 de diciembre de 2017

Por detrás quedó el tuit contra el racismo del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que casualmente es también el tuit con mayor número de me gustas del mundo. Tercero fue el de la Universidad Estatal de Pensilvania comprometiéndose a donar 0,15 dólares por cada retuit a los afectados por el huracán Harvey en Houston.

Más allá del podio, en cuarto lugar, encontramos la publicación de la cantante Ariana Grande conmocionada tras el ataque suicida que acabó con la vida de más de una veintena de personas en uno de sus conciertos en Mánchester. Y en quinta posición uno de los últimos tuits de Obama en su cuenta presidencial.

Trump solamente aparece en un lista: en el de líderes mundiales más mencionados

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de noviembre de 2017

Y cómo no terminar este repaso al año en Twitter obviando al mandatario mundial que de forma más controvertida ha llevado la política a los mensajes cortos.

@RealDonaldTrump, pese al impacto que genera casi con cada tuit que publica, pese a haber desaparecido durante 11 minutos, solamente lo encontramos en una lista. Y, justo, en lo más alto. El actual presidente de los Estados Unidos es el líder con más menciones a nivel mundial seguido de Narendra Modi, el primer ministro de la India, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

En Genbeta | Si los vídeos islamófobos que retuiteó Donald Trump pudieron violar las reglas de Twitter, ¿por qué no fueron eliminados?