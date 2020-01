Por qué Facebook ha marcado como falsa una publicación de Santiago Abascal si no verifica a otros políticos

El asunto de la verificación de las noticias falsas ha sido una de las grandes novedades en cuanto a políticas de Facebook en 2019. Para ello, en España, sumó a Maldita.es y a Newtral como verificadores independientes. En este sentido, Facebook ha tomado la polémica y discutida posición de permitir a los políticos emitir información falsa en la plataforma y en sus anuncios, considerando que son opiniones y mensajes de información general.

Así, el trabajo de estos verificadores, salvo en algunos casos, no se centra el anuncios de políticos. Sin embargo, el programa, en vigor en España desde marzo, se ha hecho viral, con el etiquetado de 'Falso', de una publicación de Santiago Abascal, líder del partido político Vox. Esto ha desatado críticas por parte del partido y de sus seguidores, que acusan a Facebook de censura.

La verificación de la publicación de Abascal no la ha realizado Maldito Bulo, algo de lo que Facebook no informa con claridad.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Maldita.es que, por lo que hemos visto en Facebook,** aparentemente era el verificador que había realizado la comprobación de la publicación de Abascal**. Según nos ha contado Clara Jiménez Cruz, cofundadora de Maldita, la historia es diferente:

"Nosotros no hemos marcado la publicación de Abascal como falsa: el programa de verificación por parte de terceros no permite marcar las publicaciones de políticos (algo que hemos criticado desde el primer momento que nos unimos al programa). ¿Qué ha pasado? Nosotros verificamos ese vídeo atribuido a la afirmación "el PSOE aplaude a bildu" o similares que habían colado varias publicaciones y usuarios de facebook y que eran mentira. El algoritmo de Facebook lo que hace es buscar contenido idéntico en la plataforma y lo marca también como falso. En este caso, la publicación de Abascal era falsa y por eso el algoritmo la marca. No nosotros".