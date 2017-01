Twitter elimina a Donald Trump de los resultados de búsqueda de "racista"

En ocasiones es difícil no pensar que las redes sociales se dedican a trollear a los famosos. Tomemos por ejemplo el caso de Twitter, donde Donald Trump aparecía como resultado de búsqueda de "racista" (entre otras lindezas) según publicaron en TechCrunch, si bien ya ha sido retirado de dichos resultados tal y como recoge The Guardian.

Los resultados, probablemente, han sido cosa de su algoritmo de búsqueda. Debido al enorme sentimiento anti-Trump que existe entre muchos usuarios de la red social de microblogging, el servicio puede haber vinculado su cuenta a dichos términos. En el momento de escribir este artículo parece que la presencia del actual presidente de Estados Unidos ha desaparecido de los resultados.

Según se recoge, una de las primeras personas que se dio cuenta de esta rareza fue Greg Jenner, un historiador que copresenta Inside Versailles y un consultor del programa cómico-histórico Horrible Histories:

Haha, type "asshole" into Twitter's search bar. Do it.

Efectivamente, el primer resultado de búsqueda que aparecía al buscar el insulto era la cuenta de Donald Trump (quien, por cierto, sigue tuiteando desde su cuenta y sigue usando su terminal Android):

En los otros perfiles que aparecen recomendados muchas personas se describen usando dicha palabra. Aparece en sus biografías de usuario. Nos consta que Donald Trump no se tiene a sí mismo por un asshole, y el término ni siquiera aparece en su perfil. A lo mejor el algoritmo de búsqueda de Twitter es demócrata, porque como ya hemos dicho también aparece como primer resultado de "racista":

Vale la pena comentar que Trump no es el único político que aparecía en esta clase de búsquedas con connotaciones negativas:

To fellow journalists tweeting about this Twitter search thing, it does cut both ways: pic.twitter.com/mzMB5wnGGt