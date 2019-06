Twitter está probando un nuevo tema oscuro para su webapp con seis variaciones de colores diferentes

Jane Manchun Wong, la famosa investigadora que se ha da dado a conocer por descubrir funciones aún en desarrollo de aplicaciones y servicios populares como Facebook, Instagram, Spotify y muchos más, acaba de encontrarse con algunas sorpresas en el código de la webapp de Twitter.

La red social está probando un nuevo tema oscuro llamado "Lights Out", este es diferente al tema oscuro actual en el hecho de que es verdaderamente oscuro, es decir, tiene fondo negro en lugar del azul oscuro al que nos tiene acostumbrados Twitter.

Esto no es una novedad, puesto que ya hace varios meses, Jack Dorsey, CEO de Twitter, lo había asegurado, prometiendo que arreglarían ese "tema azul raro" como se refieren a él algunas personas.

Twitter is testing 6 theme colors in Twitter Web App, and this is how they look like pic.twitter.com/zxaXO202Un